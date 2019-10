Corsair ergänzt sein Headset-Portfolio um die Void Elite und HS Pro Serien

CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von Gaming-Peripherie und Komponenten für Enthusiasten, hat heute die neuen Gaming-Headsets der Serien VOID ELITE und HS PRO vorgestellt, welche die beliebten VOID- und HS-Serien um noch bessere Audio-Performance, leistungsstärkere Mikrofone und zusätzlichen Tragekomfort ergänzen.

Ob Sie nach intensivem 7.1-Surround-Sound, Multi-Plattform-Kompatibilität, Wireless-Technologie mit niedriger Latenz, dynamischen RGB-Lichteffekten oder einer Kombination aus allem suchen: Im großen Headset-Portfolio von CORSAIR werden Sie fündig.

Die CORSAIR VOID-Familie von Gaming-Headsets steht für herausragendes Gaming-Audio, dauerhaften Tragekomfort und hervorragende Qualität, und die neue VOID ELITE-Serie legt mit einer Reihe von Updates nach. Neue speziell abgestimmte 50-mm-Neodym-Audiotreiber mit einem Frequenzbereich von 20 bis 30.000 Hz sorgen über ein größeres Klangspektrum hinweg für außergewöhnliche Klarheit und satte Bassklänge, während der 7.1-Surround-Sound ein packendes virtuelles Mehrkanal-Audio-Erlebnis kreiert, das Sie mitten ins Spielgeschehen versetzt.

Durch die Kombination aus einem komplett überarbeiteten omnidirektionalen Mikrofon mit Discord-Zertifizierung für verbesserte Sprachqualität sowie Ohrmuscheln und einem Kopfbügel aus weichem Memory-Schaumstoff für ein außergewöhnlich komfortables Hörerlebnis bieten die VOID ELITE-Headsets die Performance, Qualität und Funktionsmerkmale, die Gamer erwarten. Abgerundet wird das Ganze durch ein markantes Design, das aus der Masse hervorsticht.

Die Headsets der VOID ELITE-Serie sind mit verschiedenen Verbindungstypen erhältlich. Das VOID RGB ELITE WIRELESS kann über eine ultraschnelle 2,4-GHz-Drahtlosverbindung mit einem PC oder einer PS4 verbunden werden, bei einer Reichweite von bis zu 12 Metern und einer Akkulaufzeit von 16 Stunden. Zusätzlich zum 7.1-Surround-Sound bieten die Ohrmuscheln auch dynamische RGB-Lichteffekte. Das VOID RGB ELITE USB bietet ebenfalls 7.1-Surround-Sound und RGB-Lichteffekte, wird aber an einen USB-Port an Ihrem PC angeschlossen. Das VOID ELITE SURROUND ist mit vielen verschiedenen Geräten kompatibel, da es mit einem universellen 3,5-mm-Stecker ausgestattet ist. Im Lieferumfang ist außerdem ein USB-Adapter enthalten, um 7.1-Surround-Sound auch am PC zu ermöglichen.

Neben dem VOID ELITE erhalten auch die Modelle HS50 PRO STEREO, HS60 PRO SURROUND und HS70 PRO WIRELESS ähnliche Updates, um für noch mehr Leistung und Tragekomfort zu sorgen. Die HS PRO-Headsets bieten dank den neuen 50-mm-Neodym-Audiotreibern herausragende Klangqualität und sind mit einem verbesserten abnehmbaren unidirektionalen Mikrofon ausgestattet, das die Stimme mit außergewöhnlicher Klarheit überträgt. Egal ob Sie Musik hören, Filme ansehen oder in der Hitze des Gefechts mit Ihren Teamkollegen kommunizieren: Dieses Headset liefert immer erstklassige Klangqualität. Die Headsets der HS PRO Series verfügen zusätzlich über Ohrmuscheln mit einer anliegenden Polsterung aus Memory-Schaumstoff, die langfristigen Tragekomfort gewährleisten. Aufgrund der robusten Konstruktion aus widerstandsfähigen Bügeln mit Aluminiumlegierung und einem inneren Kopfbügel aus Metall ist die HS Series bei Gamern sehr beliebt.

Das HS70 PRO WIRELESS bietet wie das VOID RGB ELITE WIRELESS eine 2,4-GHz-Drahtlosverbindung mit niedriger Latenz bei einer Reichweite von bis zu 12 Metern und einer Akkulaufzeit von 16 Stunden. Das heißt, Sie können immer mit 7.1-Surround-Sound spielen, egal ob Sie an Ihrem Schreibtisch oder beispielsweise auf der Couch sitzen. Das HS60 PRO SURROUND ist dank dem vergoldeten universellen 3,5-mm-Stecker mit vielen verschiedenen Plattformen kompatibel. Mitgeliefert werden außerdem ein USB-Adapter, der packendes 7.1-Kanal-Audio am PC ermöglicht, und ein robustes Kabel mit Textilummantelung. Das HS50 PRO STEREO kann dank universellem 3,5-mm-Stecker an nahezu jede Plattform angeschlossen werden.

Das HS45 SURROUND ist das jüngste Mitglied der HS-Familie. Das HS45 ist der Nachfolger des HS35, das für seine plattformübergreifende Kompatibilität bekannt ist. Es bietet dieselben Funktionsmerkmale wie sein Vorgänger: einen 3,5-mm-Stecker, eine langlebige leichte Konstruktion, ein abnehmbares unidirektionales Mikrofon und einstellbare, mit Memory-Schaumstoff ausgekleidete Ohrmuscheln. Über den mitgelieferten USB-Adapter ermöglicht das HS45 außerdem 7.1-Surround-Sound am PC.

Nahezu jedes der neuen Headsets lässt sich über die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software steuern: Sie können aus fünf voreingestellten Audioprofilen wählen, die Equalizer-Einstellungen exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen und auf 7.1.-Surround-Sound umschalten. Außerdem können Sie über iCUE die RGB-Lichteffekte und -farben bei den Modellen VOID RGB ELITE USB und VOID RGB ELITE WIRELESS beliebig ändern.

Bei der Vielzahl an Optionen, die die neuen Gaming-Headsets von CORSAIR zu bieten haben, kann jeder das richtige Modell für sich finden.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Das CORSAIR VOID ELITE, HS PRO und HS45 sind ab sofort im CORSAIR-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich.

Die Headsets der Serien VOID ELITE, HS PRO und HS45 sind durch eine zweijährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.