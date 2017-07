Citadel: Forged with Fire – Sandbox-RPG per Trailer vorgestellt

Hereinspaziert in die Welt von Citadel: Forged with Fire, die voller Magie steckt und mehr, als nur eine offene Spielwelt zu bieten hat. Das Entwicklerteam der Blue Isle Studios hat das Sandbox-RPG Citadel: Forged with Fire heute mit einem Trailer vorgestellt.

Erscheinen wird das Spiel zunächst für PC, später folgen dann auch Versionen für PS4 und Xbox One. Am 26. Juli geht es dann schon via Steam los, wenn Citadel: Forged with Fire in die Early Access Phase startet. Bislang wissen wir nur wenig über das Spiel, aber einige Features sind schon bekannt:

Legendäre Kreaturen zu zähmen ist möglich, z.B. Wölfe und Drachen

Allianzen schmieden, inkl. eigener Häuser und Banner

Zaubersprüche sollen sehr umfangreich und variabel werden

offene Spielwelt mit unterschiedlichen Vegetationen

Burgbau ist möglich, ebenso das Zerstören feindlicher Burgen

unzählige Möglichkeiten, seinen eigenen Zauberer zu krieren

Der Trailer macht jedenfalls schon ziemlichen Bock auf das Spiel rund um Magier und Magie. Alle Infos rund ums Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite: Citadel: Forged with Fire. Dort könnt ihr euch auch für die Beta registrieren.