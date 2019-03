Captain Marvel: Die offizielle Vorgeschichte zum Film – Comic Review

„Die offizielle Comic-Vorgeschichte zum Captain Marvel-Film! Nick Fury und Maria Hill von SHIELD wollen die Welt zu einem sichereren Ort machen, egal ob während Ultrons Attacke, dem Civil War der Avengers oder der Auslöschung des Universums durch Thanos! Eine neue Heldin muss Fury dafür aber unbedingt rufen…“

Autor: Will Corona Pilgrim

Zeichner: Andrea De Vito

Danke an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Preis: 3,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

Captain Marvel: Die offizielle Vorgeschichte zum Film ist, wie der Name schon sagt, der Comic zum Film. In dieser Vorgeschichte wird, ebenso wie in den anderen Ausgaben der Reihe, die Vorgeschichte aufgegriffen und Revue passiert. Auf 36 Seiten dürfen wir die Geschehnisse vor Thanos Auslöschung abermals erleben. Verantwortlich für die Reihe ist Autor Will Corona Pilgrim, der sich Andrea De Vito als Zeichner ins Boot geholt hat.

Zusätzlich wurden einige Seiten mit Variant Covern verschiedener Captain Marvel Comics gefüllt und eine Fakten-Seite zu Captain Marvel ist am Ende auch zu finden.

Story

Ähnlich, wie in den anderen Vorgeschichten zu den MCU-Film, wurden einzelne Momente aus vergangenen Filmen wiederholt. In diesem Comic geht es noch ein Stückchen weiter zurück. Besser gesagt zu Ultrons Angriff auf Sokovia und der Civil War Konflikt. Dabei kommen Gespräche zustande, die zwischen Cap und Fury, sowie zwischen Agent Hill und Tony Stark stattgefunden haben, welche in den Filmen nicht zu sehen waren.

Fazit

Leider muss ich gestehen, dass Captain Marvel: Die offizielle Vorgeschichte zum Film ähnlich schwach ist, wie ihr Film. Die Story erstreckt sich gerade mal auf 20 der 32 Seiten und durch den Recap des Ultron Angriffes, könnte man meinen man hat regelrecht nach einer Handlung gesucht. Ich habe mich gefragt, warum nicht ihre Zeit bei der Air-Force als Story genutzt wurde oder ihre anfangs Zeit als Kree-Kriegerin. Da der Comic nicht viel Inhalt bietet, bleibt diese Review sehr kurz. Schade.

Bildquelle: Panini