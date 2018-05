Capcom – Mega Man 11 erscheint diesen Herbst auf Konsole und PC

Capcom bestätigt heute, dass der Super Fighting Robot anlässlich des 30-jährigen Jubiläums im Oktober 2018 zurückkehrt. In dieser Zeit erscheint das brandneue Mega Man 11 und mischt klassisches Side Scrolling-Action-Gameplay mit neuen Features und einem frischen, neuen Look. Der frühste Titel erscheint am 2. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Was passiert in Mega Man 11?

In Mega Man 11 kehrt Dauererzfeind Dr. Wily zurück zu seinen bösen Wurzeln und arbeitet daran, eine Idee aus seiner Studentenzeit an der Roboteruniversität zu verwirklichen. Dort studierte er zusammen mit Mega Man-Erfinder Dr. Light. Vorsichtshalber rüstet er seinen Schützling mit neuen Features aus, um ihn im Kampf um den immerwährenden Frieden zu unterstützen. Dank des neuen Double Gear-Systems können Spieler nun noch mächtigere Fähigkeiten benutzen. Capcom veröffentlichte einen neuen Trailer, in dem Spieler einen Blick auf das neue Double Gear-System werfen können. Auch werden ihnen in dem Video die neuen Robot Master-Bosse Block Man samt seiner Klötzchenwaffen sowie der dauerelektrisierte Fuse Man vorgestellt.

Hinter dem elften Teil steckt ein aus Veteranen bestehendes Entwicklerteam, das die beliebten Grundspielmechaniken der Serie bewahrt. Spieler springen, sliden und schießen sich wie früher durch die herausfordernden Level und bekämpfen die verschiedenen Robot Master. Waffen und Fähigkeiten besiegter Feinde eignet sich der blaue Held an. Nun kann man dank eines neuen Auswahlrades noch schneller die Waffensysteme wechseln. Das Double Gear-System fügt dem Spiel einen weiteren interessanten Twist hinzu und erlaubt es Mega Man, seine Kraft und Geschwindigkeit im Handumdrehen noch weiter zu verstärken.

Hier ist der Trailer zu Mega Man 11.