Gute Nachrichten vom Schatten der Nacht: Die Geschichte geht schon sehr bald weiter. UND… Telltales einzigartige Multiplayer-Funktion kommt gleich mit.

Die zweite Episode von Batman: The Enemy Within erzählt die einzigartige Version des dunklen Ritters weiter. Gleichzeitig kommt mit „Crowd Play“ Telltales einzigartige Multiplayer-Funktion zum Zug. Diese erlaubt Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidung von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen.

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series ist sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar, da der Einfluss der Entscheidungen während der ersten Staffel auf The Enemy Within optional ist.

Der Tod eines Bösewichts durch die Hände eines mysteriösen Mörders war nur der Anfang. Gotham wird von Explosionen heimgesucht und Batman jagt einem neuen Feind hinterher. Dabei trifft er jedoch auf eine Macht, die selbst den Dunklen Ritter in die Knie zwingen könnte. In seiner Gestalt als Milliardär Bruce Wayne trifft Batman auf die “Freunde“ des Verstorbenen und wird in ein Vorhaben verstrickt, aus dem er nur entkommen kann, indem er noch tiefer darin eintaucht. Doch zu welchem Preis?

Episode 2 The Pact erscheint am 3. Oktober für Xbox One, PlayStation 4, PC und Mac. Außerdem werden am selben Tag sowohl Episode 1 als auch 2 für iOS und Android-Geräte erscheinen. Ab sofort werden alle weiteren Episoden zeitgleich für alle Plattformen erscheinen.