Adventskalender 2018 – Tag 21

Heute öffnen wir Türchen Nummer 22 und es gibt eine Gaming Maus aus dem Hause Roccat zu gewinnen. Doch damit nicht genug, Roccat legt noch ein Dyad Mauspad für euch oben drauf. Bei der Maus handelt es sich um die Kone Pure mit Owl-Eye in der weißen Edition, passend zur weihnachtlichen Stimmung. Abgerundet wir das Set wie gesagt mit dem neuen Dyad Mauspad, welche eine Größe von 325 x 255mm hat.

Produktinformationen zur Kone Pure White Owl-Eye:

Die Kone Pure Owl-Eye wurde für Gamer entwickelt, die sich die unter den Fans sehr beliebte Kone EMP in schlankerem Design wünschen. Mit nur 88 Gramm Gewicht und 91% der Größe ihres großen Bruders hat die leichtgewichtige Kone Pure trotzdem einiges zu bieten. Die Pro-Grip Oberfläche für maximale Mauskontrolle und die perfekte Ergonomie machen diese Maus zum Favoriten von Gamern, die keine Kompromisse eingehen wollen. Trotz der reduzierten Größe verfügt sie mit dem ROCCAT Owl-Eye Sensor über eine hochwertige Optik sowie einen leistungsstarken MCU. Die Kone Pure ist ein absoluter Champion unter den Mäusen.

Owl-Eye ist der bahnbrechende neue optische Sensor von PixArt, angepasst an den hohen und anspruchsvollen ROCCAT Standard.

Inspiriert von der Natur, reagiert der Sensor ohne jegliche Verzögerung und bietet Dir ein echtes, unverfälschtes Spielgefühl, das sich Dir sofort einprägen wird. Einstellen kannst Du den Sensor mit der von ROCCAT entwickelten Distance Control Unit (DCU) und in 100er-DPI-Stufen von 100 bis 12000 dpi, wobei wir eine Einstellung zwischen 400-3000 dpi empfehlen.

Die ROCCAT Ingenieure haben die Kone Pure für Gamer entwickelt, die dasselbe Killer-Design der Kone EMP wollen – nur in einer schlankeren, etwas kompakteren Version und ohne dabei irgendetwas von der Leistungsstärke der legendären Kone EMP einbüßen zu müssen.

Die Kone Pure schlägt mit nur 88 g und 91% der Größe ihres großen Bruders zu Buche. Sie bietet ein solides 2D Titan Wheel mit verfeinerter Scroll-Genauigkeit, plus die einzigartige Pro-Grip Oberfläche für eine Reduzierung der Schweißbildung auf der Handinnenseite und maximierte Mauskontrolle, dabei besonders strapazierfähig.

Dank des umfassenden Beleuchtungssystems mit wegweisenden Einstellungsmöglichkeiten kannst Du Deine Kone Pure in Deinen ganz eigenen, individuellen Farbkonstellationen aufleuchten lassen.

Lass das ROCCAT Logo in unglaublichen 16,8 Millionen Farben erstrahlen. Dazu kommt eine Vielzahl an komplexen Lichteffekten, mit denen Du Deine Kone Pure unverwechselbar in Deine ganz eigene Waffe verwandeln kannst.

Die Kone Pure bietet die weltbekannte Easy-Shift[+] Technologie, mit deren Hilfe eine Taste mit 2 Funktionen belegt werden kann, sodass insgesamt 17 Funktionen zur Verfügung stehen.

Intuitiv und einfach zu programmieren, mit Optionen für einzelne Befehle oder komplexe Makros, erweitert Easy-Shift[+] Dein Arsenal und lässt Dich in heißen Gefechten besonders schnell und effizient agieren.

Bedienung: Rechtshänder

Tasten: 7 (gesamt), 2 (haupt), 2 (oben), 2 (links), 1 (Scrollrad)

Scrollrad: 2-Wege

Abtastung: LED-rot/​IR

Auflösung: 12000dpi, reduzierbar

Sensor: PixArt 3361

Taster: Omron

Abfragerate: 1000Hz, einstellbar auf 500/​250/​125Hz

Beleuchtung: Multi-Color (RGB)

Anbindung: kabelgebunden (1.8m), USB

Stromversorgung: USB

Abmessungen: (BxHxT) 70x39x118mm

Angenähertes: Volumen 84cm³ (angenäherte Form)

Gewicht: 88g

Besonderheiten: Onboard-Speicher, Textilkabel, Daumenauflage

Produktinformationen zum Dyad Mauspad:

Das Dyad-Mauspad genügt den Ansprüchen aller Gamer – ob sie nun Stoff-Mauspads oder solche mit harter Oberfläche bevorzugen. Die drei Schichten verstärkt mit einem stabilen Stahlkern vereinen die flüssige Mausbewegung von Stoffoberflächen mit der Haltbarkeit und unverwüstlichen Performance einer harten Oberfläche. Das Dyad – außen zart, innen hart!

Dank seiner hervorragenden Präzisionseigenschaften gilt Stoff in Gamerkreisen als optimales Oberflächenmaterial.

Die geschmeidigen Fäden bilden die Grundlage für durchgängig genaue Mauszeigerkontrolle. Zufällige, ungleichmäßige Mausbewegungen gehören mit dem Dyad der Vergangenheit an. Der qualitativ hochwertige Stoff bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Präzision, durch das Du blitzschnell und mit tödlicher Genauigkeit auf das Bildschirmgeschehen reagieren kannst.

Das Dyad besteht aus drei Schichten – die Präzisions-Stoffoberfläche und die rutschfeste Unterseite umschließen einen stabilen, verstärkten Stahlkern.

Trotz der drei Schichten besticht das Mauspad mit einer Stärke von lediglich 1,5 mm. Zusammen mit der Stoffoberfläche verleiht der Stahlkern diesem Mauspad eine unschlagbare Haltbarkeit. Und das beste daran: Um das Dyad zu verwenden, ist nicht mal ein Tisch erforderlich. Deine Oberschenkel reichen völlig.

Abmessungen: 325x255mm

Höhe: 2mm

Material: Stoff

Form: rechteckig

Design: einfarbig schwarz, Logo

Aufbau: zweilagig

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr