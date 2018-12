Adventskalender 2018 – Tag 19

Heute öffnen wir Türchen 19 und haben gleich drei Hammer Nintendo Switch Spiele für euch. Es gibt also drei Gewinner die sich über einen der folgenden Spieletitel freuen können. Das neue Super Smash Bros. Ultimate, welches erst diesen Monat erschienen ist. Den Klassiker Dark Souls als Remastered Version und ebendfalls für die Switch. Und als dritten Titel haben wir etwas wirklich farbenfrohes im Gepäck, die Rede ist natürlich von Splatoon 2. Zwei dieser Titel machen besonders im Multiplayer besonders viel Spaß.

Produktinformationen zu Super Smash Bros. Ultimate:

Legendäre Kämpfer und berühmte Spielwelten treffen im ultimativen Showdown aufeinander. Dies ist der neueste Titel in der Super Smash Bros.-Reihe für Nintendo Switch!

Alle Kämpfer in der Geschichte der Super Smash Bros.-Serie treffen hier aufeinander! Doch auch neue Herausforderer steigen in den Ring, darunter der Inkling aus der Splatoon-Reihe, Ridley aus der Metroid-Reihe, Simon Belmont aus Castlevania und Melinda aus der Animal Crossing-Reihe!

Im ultimativen Action-Spiel katapultierst du deine Gegner von der Stage! Schnellere Kampfmechaniken, neue Items, neue Angriffe, neue Abwehrmöglichkeiten, Techniken und mehr sorgen für epische Schlachten, ob zu Hause oder unterwegs!

Die verschiedenen Spielmodi und Optionen garantieren, dass jeder mitspielen kann. Wähle im Smash-Modus Stages aus, lege die Regeln fest und stürze dich in Kämpfe für bis zu acht Spieler! Oder stelle ein Team aus drei oder fünf Kämpfern zusammen und tritt im Squad-Smash gegen das Team deines Gegners in Einzelkämpfen an. Und das war noch nicht alles!

Produktinformationen zu Dark Souls: Remastered:

Nimm deinen Mut zusammen, pack deine Estus-Flakons und bereite dich auf große Herausforderungen vor… in Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch.

Als der Auserwählte Untote begibst du dich in das Land Lordran, auf dem ein schrecklicher Fluch lastet. Behaupte dich in die für Dark Souls charakteristischen anspruchsvollen Kämpfe gegen Hüllen, Dämonen und alle Arten von Monstern auf deiner Mission, die Glocken des Erwachens zu läuten und herauszufinden, was Lordran ins Verderben stürzte.

Erkunde legendäre Schlösser, Verliese voller Fallen, gespenstische Katakomben und weitere fantastische Orte, wann und wo du willst. Die Gefahr lauert überall, doch du wirst auch Schätze finden und Geheimnisse über das verfluchte Land lüften.

Gestalte deinen eigenen Charakter und kreiere deinen eigenen Kampfstil mithilfe einer Vielfalt von Waffen, Rüstungen, Zaubern und Items. Bahne dir als flinker Bandit, als schwächlicher, aber mächtiger Zauberer oder sogar als knüppelschwingender Barbar deinen Weg durch Lordran. Sammle die Seelen getöteter Feinde und verwende diese urtümliche Währung, um deine Werte zu verbessern und zu einem nicht zu unterschätzenden Gegner zu werden.

In Dark Souls: Remastered leistest du einem von neun Bünden den Treueschwur und nimmst an packenden Online-Mehrspielererfahrungen* teil. Hilf deinen Mitreisenden auf ihrem Weg oder stifte Chaos, indem du die Länder anderer Spieler überfällst.

Produktinformationen zu Splatoon 2:

Färbe deine Umgebung in spannenden Kämpfen 4-gegen-4 ein! Das Team, das die größte Fläche bemalt, gewinnt! Mit Teamwork und geschicktem Verwandeln in deine Tintenfischform kämpfst du dich an die Spitze. Kämpfe um dein Revier!

Kämpfe zusammen mit Freunden entweder im 2er- oder im 4er-Team und bahnt euch den Weg an die Spitze!

Ligakämpfe werden über einen Zeitraum von zwei Stunden in Rangkämpfen ausgetragen – oder bis die Stage sich ändert. Die Punktzahl basiert auf den in diesem Zeitraum erzielten Siegen und Niederlagen. Spielt ihr gut, könnt ihr im Spiel eine Medaille erhalten!

Die richtigen Waffen und angemessene Ausrüstung können im Kampf den entscheidenden Unterschied machen. Experimentiere mit verschiedenen Kombinationen, um einen Spielstil zu finden, der zu dir passt!

