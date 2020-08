World of Warships: Legends – „Veni, Vidi, Vici“ Update im September

Der September naht und somit auch das nächste Update für World of Warships: Legends. Im Fokus steht dieses Mal der neue Feldzug „Veni, Vidi, Vici„, mit dem die italienische Flotte ins Spiel eingeführt wird.

Der Patch wird am 31. August ab 09:00 Uhr eingespielt und ist 2,4GB groß. Spieler sollten ihre Zeiten für Gefechte also entsprechend planen.

Der Feldzug „Veni, Vidi, Vici“

100 Meilensteine gilt es zu absolvieren, die in 5 wöchentlichen Etappen zu erreichen sind. Für jede erreichte Stufe winken Booster und die Währung Lira, mit denen ihr im Shop spezielle Goodies kaufen könnt. Am Ende der Kampagne steht das T7-Schlachtschiff Roma. Mit einem hervorragendem Torpedoschutz, sich schnell drehenden Geschütztürmen und der 381mm Bewaffnung steht damit das erste italienische Schlachtschiff in den Startlöchern. Die Kampagne bietet insgesamt Belohnungen im Wert von 75220 Dublonen.

Kreuzer der Regia Marina

Die italienischen Kreuzer kommen als komplett neuer Schiffszweig ins Spiel. Während die Schiffe der Stufen 1 und 2 für jeden frei stehen, können die übrigen Kreuzer der Stufen 3 bis 7 momentan nur durch Belohnung der Kisten ergattert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt öffnet sich der Zweig dann auch für alle Spieler.

Die leichten Kreuzer sind wendig und – nicht zuletzt auch dank Torpedos – ordentlich bewaffnet, bieten aber wenig Panzerung. Daher gilt der Grundsatz: Zeige niemals deine Breitseite! Neben den Schiffen werden auch 4 italienische Kapitäne den Einzug ins Spiel finden.

Die vollständige Liste der italienischen Kreuzer lautet:

Stufe I Nino Bixio (erforschbar)

Stufe II Taranto (erforschbar)

Stufe III Alberto di Giussano (Early-Access)

Stufe IV Raimondo Montecuccoli (Early-Access)

Stufe V Trento (Early-Access)

Stufe VI Zara (Early-Access)

Stufe VII Amalfi (im nächsten Update verfügbar)

Transformers-Inhalte

Anfangs werden 4 ikonische Transformers-Charaktere als Schiffsskins und Kapitäne mit unverkennbaren Sätzen und Stimmausgaben eingeführt. Optimus Prime und Bumblebee führen die heroischen Autobots, während Megatron und Rumble als ihre ewigen Gegner, die Decepticons, dabei sein.

Es gibt vier neue Basisfähigkeiten – eine für jeden Transformer – und zwei neue Fertigkeiten – wobei jeder Charakter eine davon erhält. Die Skins sorgen auch für coole Animationen für die Schiffe, sowohl im Hafen als auch im Gefecht. Die Kapitäne und Skins sind direkt im Shop erhältlich, aber es besteht auch die Möglichkeit, sie in der Kiste „Cybertron“ zu finden. Flaggen und Aufnäher werden auch über käufliche Aufträge erhältlich sein.

Neben diesen neuen Inhalten gibt es natürlich auch weiterhin Fehlerbehebungen und Anpassungen, die auf dem Feedback der Community basieren. Die komplette Übersicht aller Patch-Inhalte findet ihr im Blogeintrag von Wargaming.

World of Warships: Legends ist free to play und für Xbox One und Playstation 4 im jeweiligen Store kostenlos zum Download verfügbar.

→ Weitere News zu World of Warships