The World of Van Helsing: Deathtrap – Ab heute für PS4

Van Helsing ist zurück! Doch dieses mal nicht in Form eines Hack `N Slay, sondern als Tower Defense Spiel. Willkommen in The World of Van Helsing: Deathtrap.

The Incredible Adventures of Van Helsing sind bei uns noch in guter Erinnerung geblieben. Entwickler NeoCoreGames wagt nun einen neuen Schritt und kombiniert gute, alte Tower Defense mit RPG-Elementen. Heraus kommt dabei eben das frisch erschienene Deathtrap. Ursprünglich für PC und Xbox One veröffentlicht, ist Deathtrap ein Spiel mit bösartigen Tricks, Tötungsmaschinen, rotierenden Klingen und jeder Menge spritzendem Blut.

Lust auf The World of Van Helsing: Deathtrap? Dann findet ihr das Spiel im PSN unter diesem Link. Passend zum Release heute gibt es natürlich auch ein paar frische Szenen im Video zu bewundern: