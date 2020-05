The Last of Us 2 Collector´s Edition bei Amazon wieder vorbestellbar

Die Collector´s Edition von The Last of Us 2 ist bei Amazon wieder vorbestellbar.

Nachdem sie am Anfang scheinbar ausverkauft war, ist die Collector´s Edition von The Last of Us 2 bei Amazon wieder vorbestellbar, sodass man den exklusiven PS4-Titel pünktlich in den Händen halten kann. Beim ersten Mal war sie restlos ausverkauft. Nun ist also ein guter Zeitpunkt sich eine Collector´s Edition vorzubestellen, bevor sie wieder ausverkauft ist. Kostenpunkt sind laut Amazon bzw. Gamestop rund 250 Euro.

Die Inhalte der The Last of Us 2 Collector’s Edition

Das steckt in der Collector’s Edition: Das große Highlight der Edition ist natürlich die Ellie-Statue, die ungefähr 30 cm groß ist. Des Weiteren erwarten euch neben dem Vorbesteller-Bonus diese Inhalte.

Physische Inhalte:

48-seitiges Art-Book

Steelbook mit vollständigem Spiel

30cm große Ellie Figur

Kunstdruck/Brief

Ellies Armband

Sechs Stecknadeln

Fünf Sticker

Digitale Inhalte:

Dynamisches Design für PS4

Sechs PlayStation™ Network Avatare

Digitaler Soundtrack

Digitales Art-Book von Dark Horse

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020, nachdem Sony das Spiel Anfang April wegen der COVID19 Krise verschoben hatte.

Was ist The Last of Us 2 für ein Spiel?

Teil zwei ist der direkte Nachfolger von The Last of Us. Der zweite Teil setzt dabei die Geschichte des Vorgängers aus dem Jahr 2013 fort. Uns erwartet wie beim Vorgänger ein Action-Adventure mit Survival Horror-Elementen. Ein sehr starker Fokus wird aber auch auf das Erzählen einer emotionalen Geschichte gelegt.

Worum geht es in der Geschichte des Spiels?

Im ersten Teil der Spielereihe hat die Natur die Erde zurückerobert und eine parasitäre Pilzart Namens „Ophiocordyceps unilateralis“ (kurz Cordyceps) ist dafür verantwortlich, dass ein Großteil der Menschheit entweder verstorben ist oder als eine Art aggressiver Pilz-Mutant durch die Welt streift. Im Fokus standen dabei der Schmuggler Joel und der Teenager Ellie, die man auf einer Reise durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten begleitet hat. Wo der Vorgänger aufgehört hat, setzt Teil 2 ein. Die beiden Helden des ersten Teils, Ellie und Joel, haben sich in Jackson niedergelassen. Dort lebt Joels jüngerer Bruder Tommy. Die Geschichte des zweiten Teils setzt etwa vier Jahre später an und dieses mal steht die, mittlerweile 19-Jährige Ellie im Vordergrund. Mit Teil 2 erwartet uns im Vergleich zum Vorgänger, der auf eine emotionale VaterTocher-Beziehung setzte, eine düstere und brutalere Geschichte. Trotzdem wäre es nicht The Last of Us, wenn uns nicht auch Momente der Zwischenmenschlichkeit erwarten. Schließlich bekommen wir es mit komplexen Charakteren zu tun, zu denen auch intimere, zwischenmenschliche Momente gehören.

Quelle: Amazon

Bildquelle: Naughty Dog