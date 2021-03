Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge angekündigt

Die Turtles kehren zurück auf die Mattscheibe! Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge kündigte Dotemu ein brandneues Spiel an, das an vergangene Tage erinnert.

Das Gameplay orientiert sich an klassischen Beat ‚em up Side-Scrollern. Die Entwickler von Dotemu sind auf diesem Gebiet schon erfahrene Spezialisten, denn u.A. kreierten sie die Neuauflage von Streets of Rage. Im Spiel verschlägt es die vier Ninja Turtles Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello an bekannte Orte an der Oberfläche, aber auch in den ikonischen Abwasserkanälen.

Ein genaues Release-Datum steht derzeit noch aus, irgendwann im Laufe diesen Jahres soll der 16-Bit-Pixelspaß erscheinen. Ebenso wissen wir noch nicht genau, auf welchen Systemen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erscheinen wird, dazu heißt es „für PC und Konsolen“. Stand jetzt würden wir davon ausgehen, dass alle aktuellen Konsolenfamilien damit gemeint sind. Auf Steam könnt ihr das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen.