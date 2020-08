Schnappt euch Serious Sam: First Encounter kostenlos

GOG hat wieder einmal die Spendierhosen an. Momentan verschenkt die Plattform den Klassiker Serious Sam: First Encounter an alle, die bei gog.com einen Account besitzen.

Ihr müsst lediglich auf diesen Link klicken und schon landet der spaßige Shooter in eurer Bibliothek. Bis morgen Abend habt ihr dafür Zeit.

In der nahen Zukunft, während der ersten interstellaren Reisen, trifft die Menschheit zum ersten Mal auf ein große, bösartige Macht, die die Galaxie bereits während der letzten paar Äonen unsicher gemacht hat. Dieses Unheil ist die Reinkarnation einer der letzten, uralten Unsterblichen namens Tah-Um (oder im Englischen – Notorious Mental). Er möchte seit neuestem die Erdenbewohner einfach zum Spaß auslöschen, so wie er schon bereits andere Zivilisationen der galaktischen Geschichte ausgelöscht hatte.Dieses mal allerdings haben die Menschen eine Geheimwaffe von der ausgestorbenen Zivilisation vom Sirius zur Hand – das Zeitschloss. Das Zeitschloss erlaubt es dem Spezialeinheiten-Veteran Sam ‚Serious‘ Stone in die Zeit des alten Ägyptens zu reisen und Notorious Mental einfach dort auszuschalten.

