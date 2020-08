Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition für Konsolen erschienen

Pathfinder: Kingmaker ist endlich auch für Xbox One und Playstation 4 erschienen. Nicht nur das, für Konsolen steht mit der Definitive Edition direkt das volle Paket bereit. Heißt, alle bisherigen DLCs befinden sich mit an Bord.

Schon das Hauptspiel an sich bietet etliche Stunden Unterhaltung. Für Konsolen wird das mit der Definitive Edition nochmals getoppt, denn die DLCs „Beneath the Stolen Lands“, „Varnhold’s Lot“, „Bloody Mess“, „The Wildcards“, „Arcane Unleashed“ und „Royal Ascension“ bringen tolle, neue Inhalte mit sich. Außerdem wurde das Spiel für Xbox One und PS4 noch zusätzlich optimiert, so dass die Spieler voll auf ihre Kosten kommen.

