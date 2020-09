Oddworld: New ‘n’ Tasty – Erscheint Oktober für Switch

Oddworld feiert sein Comeback für Nintendo Switch und das Beste ist, wir müssen gar nicht mehr lange drauf warten. Der gefeierte Action-Puzzle-Plattformer Oddworld: New ‘n’ Tasty wird am 27. Oktober 2020 für Switch veröffentlicht. Zum Verkaufsstart wird es neben der normale Version auch eine Limited Edition geben.

Oddworld: New ‘n’ Tasty serviert nur die frischsten Spiele-Zutaten, wie atemberaubende Grafik und Sound aus biologischem Anbau und Gameplay aus Weidehaltung. Tiefgründiger als je zuvor und gefüllt mit heißer, appetitlicher Action, sowie einer köstlichen Story.

Das Abenteuer beginnt mit dem Helden Abe, der als einfacher Fußbodenkosmetiker in der Fleischfabrik RuptureFarms arbeitet, bevor er rein zufällig in ein wichtiges Meeting platzt und seinen Boss Molluck den Glukkon belauscht. Dieser hat alles andere als gute Absichten: Er plant Abe und die anderen Mudokons in schmackhafte Speisen zu verwandeln, um sein vor dem Abgrund stehendes Fleischwaren-Imperium zu retten.

In Oddworld: New ‘n’ Tasty müssen Nintendo Switch-Spieler Abe auf seiner epischen Reise unterstützen. Auf der wird er alles dafür geben, seinem Schicksal zu entkommen und seine Mudokon-Artgenossen von den RuptureFarms zu retten. Und wer weiß, vielleicht wird er sogar eine weitaus bedeutendere Rolle einnehmen, als er sich es jemals hätte erträumen können und in einer Welt voller Unterdrückung den entscheidenden Wandel einleiten.