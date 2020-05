MX vs ATV All veröffentlicht den „2020 AMA Pro Motocross Championship“-DLC

Gerade rechtzeitig zur Rennsaison!

Zwölf offizielle Strecken aus der „2020 AMA Pro Championship“-Saison PLUS die legendären Loretta Lynns!

THQ Nordic und Rainbow Studios laden mit dem DLC 2020 AMA Pro Motocross Championship (UVP: 19,99 €) alle Spieler von MX vs ATV All Out zur Teilnahme an der „2020 AMA Pro Motocross Championship“-Saison ein! Die Veröffentlichung des „Nationals“-Streckenpakets beginnt ab 21. Mai und es enthält die zwölf offiziellen Strecken der „2020 AMA Pro Motocross Championship“-Saison PLUS die Loretta Lynns.

Wir arbeiten hart daran, den zahlreichen MX-Wettkämpfern, die in den letzten Monaten etwas ins Abseits gerückt sind, neue Spielerlebnisse und Inhalte zu liefern“, erklärte Lenore Gilbert, CEO von Rainbow Studios. „Mit Ereignissen wie der Loretta Lynn’s Online Championship im letzten Monat und der Veröffentlichung dieses Nationals-Streckenpakets nächste Woche bietet MX vs ATV All Out der fantastischen MX-Community auch zu Hause jede Menge Unterhaltung!“

Der „2020 AMA Pro Championship“-DLC enthält 12 offizielle Strecken aus der Serie, die vom 21. Mai bis August veröffentlich werden. Der Zeitplan für die Streckenveröffentlichungen wird hier fortlaufend aktualisiert: https://mxvsatv.com/2020promotocross/

Hangtown

Thunder Valley

Florida

High Point

Southwick

Red Bud

Spring Creek

Washougal

Unadilla

Budd’s Creek

Ironman

Loretta Lynn’s

Als Bonus wird die „Fox Raceway“-Strecke als Teil dieses Pakets im Herbst als Download zur Verfügung stehen!

Die UVP beträgt € 19.99 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Weitere Informationen über MX vs ATV All Out und den „2020 AMA Pro Championship“-DLC gibt es in den sozialen Medien unter @mxvsatv oder auf www.mxvsatv.com