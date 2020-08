Marvel’s Avengers – Offene Beta gestartet

Das kommende Superhelden-Spiel Marvel’s Avengers geht in die offene Beta. Wer also einen Blick vorab ins Spiel werfen möchte, der bekommt jetzt die perfekte Möglichkeit.

Parallel zur offenen Beta auf Playstation 4 (Link zum PSN) startet ebenfalls die geschlossene Beta auf PC und Xbox One. Übrigens: Alle Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One, die ihre Square Enix Members- und Epic Games-Konten verknüpfen und die drei HARM-Raum-Herausforderungen der Beta abschließen, erhalten die Hulk-Smashers-Spitzhacke mit Bonus-Hulkbuster-Design für Fortnite von Epic Games.

Die open Beta läuft auf PS4 am gesamten Wochenende, also vom 14. August bis zum 16. August. Der Preload ist schon jetzt möglich, die Server gehen ab 21 Uhr online. Der gleiche Zeitraum greift für Vorbesteller für PC und Xbox One. Marvel’s Avengers wird dann am 4. September für alle Plattformen verfügbar sein.