Das KAZÉ Manga Herbstprogramm 2021 startet mit den einzigartigen Fußball-Mind-Game-Manga Blue Lock, die Mystery- Romance-Serie Rache schmeckt süß, JUNKOs neue Comedy-Serie Idol x Me sowie die beiden Boys-Love-Einzelbände Zweite erste Liebe und I Want to Do What Lovers Do.

Blue Lock

Künstler: Yusuku Nomura

Story: Muneyuki Kaneshiro

Die besten Nationalmannschaften der Welt eint vor allem eins: ein Top-Stürmer, der durch sein unbändiges Ego seine Teams zum Sieg führt. So sieht es zumindest der japanische Fußballbund und verschreibt sich nach dem kläglichen Ausscheiden während der 2018er Weltmeisterschaft einer radikalen neuen Idee: 300 der besten Nachwuchsstürmer Japans werden ohne Kontakt zur Außenwelt in die Trainingseinrichtung „Blue Lock“ einquartiert und müssen dort in verschiedenen Trainingseinheiten gegeneinander antreten, teils in Einzel- und teils in Teamwettkämpfen. Doch nur einer kann das Blue Lock als Japans neue Sturmhoffnung bestehen, und allen anderen droht nach Ausscheiden das Ende ihrer Fußballkarriere…

Yoichi ist einer der auserwählten Stürmer und hat gerade den Einzug in die Nationals für seine Schulmannschaft verspielt: Er ging auf Nummer sicher und passte im letzten Moment, statt das Tor selbst zu machen – und verlor damit. Hat Yoichi dennoch das Zeug dazu, das Monster in sich zu entdecken, um sich gegen seine 299 Konkurrenten durchzusetzen?

Während es in typischen Sport-Mangas vor allem um Freundschaft und Teamgeist geht, setzt die ultraspannende Serie von Zeichner Yusuke Nomura und Autor Muneyuki Kaneshiro auf Survival- und Mind-Games, um die Psyche und den Egoismus der Figuren zu schulen.

Die bisher 13 Bände umfassende Serie Blue Lock erscheint ab November 2021 zweimonatlich zum Preis von 7,00 Euro (7,20 € A) sowie als E-Book für 5,99 Euro. Für die deutsche Ausgabe sind exklusiv zwei Farbseiten im Band geplant und mit jedem 5. Band wird es auch eine Version mit Sammelschuber geben.

