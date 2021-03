Join Marvel Studios‘ The Falcon and The Winter Soldier auf Disney+

In wenigen Tagen ist es soweit. Marvel Studios‘ The Falcon and The Winter Soldier startet auf Disney + kommende Woche am Freitag, den 19. März 2021.

Hallo Sharon Carter Alias Agent 13

Marvel Entertainment hat wieder mal einen kleinen Teaser mit neuem Bildmaterial veröffentlicht. Dieser soll uns noch mehr anfixen und unsere Geduld auf die Probe stellen.

Im aktuellen Trailer sehen wir einige beinharte Kämpfe und Sharon Carter voll in ihrem Element, die Black Widow in nichts nachsteht. Sie begegnet dem Team aus Falcon und dem Winter Soldier, die ziemlich überrascht zu sein scheinen, sie zu sehen. Ebenfalls sorgen beide Superhelden für einen wortwörtlichen Schlagabtausch. Bleibt zu hoffen, dass die ganzen Gags nicht schon in den ganzen Teasern und Trailern zu sehen waren und Marvel noch welche für die Mini-Serie aufgehoben hat.

In der Besetzung der sechsteiligen Marvel Cinematic Universe-Serie füllt die Rolle des Helden Falcon (Anthony Mackie) und den Winter Soldier (Sebastian Stan). Die Nichte von Captain America und Peggy Carter, Agent 13 (Emily VanCamp), ist ebenfalls an Bord und spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Als Superschurken kehrt Baron Zemo (Daniel Brühl) zurück, um seinen Plan aus Civil War fortzusetzen. Er möchte die Welt von den Helden befreien.

> Offizieller Trailer zum nächsten MCU Hit.

Die exklusive Disney Plus Serie der MCU Phase 4 startet kommenden Freitag am 19. März 2021.

Das neuste Video zur sechsteiligen Mini-Serie The Falcon and The Winter Soldier.