The Falcon and the Winter Soldier – Offizieller Trailer und Starttermin!

Vergangene Nacht veröffentlichte Marvel Studios‘ den offiziellen Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier, der MCU-Serie, die ebenfalls auf Disney Plus ausgestrahlt wird. Uns erwarten sechs Episoden, die wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Ein ungleiches Paar

Im Trailer sehen wir die zwei besten Freunde unseres Caps bei einer Art Paar-Therapie. Klar, die beiden haben sich bereits in den Filmen leicht geneckt. Doch ihre Probleme in der Partnerschaft haben wohl Auswirkungen auf die Missionen. Beide stehen vor einem bekannten Tyrannen, der nun in sein richtiges Kostüm schlüpft. Die lila Sturmhaube von Baron Zemo. In der Origin Story sorgte ein eigens entwickelter Super-Klebstoff von ihm, mit dem er in Kontakt kam, dafür, dass er die Maske nicht mehr abbekam.

Die Besetzung ist weitestgehend bekannt. Wie wir jedoch durch WandaVision Episode 5 wissen, kann uns Disney immer noch überraschen. Wie zu erwarten, füllen die Helden Falcon (Anthony Mackie) und Winter Soldier (Sebastian Stan) die sechs Episoden komplett aus. Die Nichte von Captain America und Peggy Carter, Agent 13 (Emily VanCamp), ist ebenfalls an Bord und soll maßgeblich an der Geschichte teilhaben. Wie bereits erwähnt, bekommen wir als Superschurken Baron Zemo (Daniel Brühl) zu „Gesicht“. (Höhö)

Die exklusive Disney Plus Serie der MCU Phase 4 startet am 19. März 2021. Das sind nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der letzten Folge von WandaVision.

Offizieller Trailer von The Falcon and the Winter Soldier.



