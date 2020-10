Frisches Gameplay zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Pikmin 3

Nintendo hatte gestern am Abend einen Livestream bei Youtube laufen, bei dem es frisches Gameplay aus den kommenden Spielen Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Pikmin 3 zu sehen gab.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung spielt ca. 100 Jahre vor den Ereignissen aus Breath of the Wild. Das Musou-Spiel steht ganz im Zeichen von Link, Zelda und Co. und führt euch in die spannende Zeitlinie rund um die Große Verheerung. Im folgenden Video stehen Link und Urbosa im Fokus, außerdem werden ein paar neue Features erklärt. Zeit der Verheerung erscheint am 20. November für Switch.

Weiter ging es mit neuen Szenen aus Pikmin 3 Deluxe, welches bereits am 30. Oktober verfügbar sein wird. Der ursprünglich auf Wii U veröffentlichte Titel enthält neben dem Hauptspiel auch alle DLCs, die damals erschienen sind. Nintendo kündigte eine Demo zum Spiel im eShop an, die im Laufe des Tages freigeschaltet werden soll. Wer diese Demo schafft, bekommt nicht nur ein paar Boni für die Vollversion, sondern auch einen brandneuen Schweregrad. Ein Spielstandtransfer von der Demo zur finalen Variante ist ebenfalls möglich.