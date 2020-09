Football Manager 2020 und Watch Dogs 2 kostenlos im Epic Store

Schnäppchenjäger aufgepasst! Im Epic Store gibt es momentan ein paar Spiele kostenlos zum Download, unter Anderem Watch Dogs 2 und der brandneue Football Manager 2020.

Bemerkenswert dabei ist, dass der Football Manager 2020 soeben erst sein Debüt feierte und jetzt schon völlig gratis den Spielern zur Verfügung gestellt wird. Pünktlich zum Start der neuen Saison der Bundesliga an diesem Wochenende kommen damit Hobby-Manager voll auf ihre Kosten. Taucht ein in die Tiefen eines Managers und führt den Verein an die Spitze der Liga.

Ebenso kostenlos ist das Hacker-Abenteuer Watch Dogs 2. In der Rolle des berüchtigsten Hackers Marcus Holloway ziehen wir durch die Bay von San Francisco und decken ein Netzwerk auf, dass die Kontrolle der Bürger der Stadt nach sich zieht.

Als drittes Spiel im Bunde ist Stick it to the Man ebenfalls kostenlos. Das beliebte Spiel rund um die Figur mit den rosafarbenen Spaghetti-Armen lädt zur kniffligen Manipulation der Spielwelt ein.

→ Zu den kostenlosen Spielen im Epic Store

Bitte bedenkt dabei, dass alle Spiele bis einschließlich 24. September kostenlos sind. Es reicht, wenn ihr die Spiele eurer Bibliothek hinzufügt, der Download kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.