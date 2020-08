Die Morticians in Guild Ball schaufeln dir dein Grab!

Die Morticians aus Guild Ball stellen sich vor.

Die Morticians (Bestatter) in Guild Ball sind eine der ältesten Gilden und wurden mit dem Kickstarter gegründet. Also eine Gilde der ersten Stunde. Ihre Spielweise zielt darauf ab, dem Gegner den eigenen Plan nicht einfach aufzuzwingen. Sie unterbinden schlichtweg jegliche andere Taktik, wenn sie es nicht wollen. Es wird exakt so gespielt, wie sie es möchten und Ende der Diskussion. Das machen sie jedoch nicht mittels roher Gewalt, sondern diverser Plays und Traits, welche ein sehr komplexes Spiel ermöglichen. Wie so oft kommt dies zu einem Preis: Der Durchhaltefähigkeit und Resourcenmanagment.

Zuvor bei Game2Gether …

… berichteten wir bereits über einige andere Gilden. Da waren Nahkamämpfer, Fernkämpfer, Controler, Synergisten und auch echte Fußballspieler dabei. Im großen und ganzen haben wir euch die Grundaspekte der verschiedenen Spielweisen nähergebracht. Eine Übersicht über die verschiedenen Gilden, findet ihr in unserem Intro-Artikel. Wir führen nun natürlich unsere kleine Kolumne um die diversen Gilden weiter! So findet ihr vielleicht eine, die für euch interessant ist und den Einstieg in dieses Tabletop erleichtert.

Und jetzt:

Nun, jetzt kommen wir dazu, auf die vielen anderen Gilden einzugehen. Die Spielprinzipien werden nicht mehr überraschen. Doch kommen die Morticians aus Guild Ball mit einigen netten Tricks um die Ecke, welche sie in ihrer Spielweise wieder etwas hervorhebt. Denn eines ist klar: Sie sind locker in der Lage das Spiel so zu manipulieren, dass der Gegner denken könnte, er braucht gar nicht erst versuchen sein Spiel aufzubauen. Dabei müssen sie jedoch sehr gut aufpassen, wer ihnen da genau gegenübersteht. Ohne ein gutes Verständnis der eigenen UND gegnerischen Teams und Fähigkeiten, kann der Versuch schnell nach hinten losgehen!