Die Fishermen in Guild Ball angeln nach dem Ball!

Die Fishermen aus Guild Ball stellen sich vor.

Fishermen verkörpern in Guild Ball das, was man eigentlich in einem Fußballspiel sucht: Eine Tore schießende Gilde. Ihr Ziel ist es nicht den Gegner windelweich zu prügeln oder aus der Ferne heraus zu zermürben. Sie spielen klassisch: Nimm dir den Ball und auf zum Torschuss!

Zuvor bei Game2Gether …

Zuvor haben wir euch zwei Gilden vorgestellt, die es nicht ganz so genau mit dem Fußball Ansatz in Guild Ball nehmen. Die Butchers, wie es der Name vermuten lässt, ist eher daran interessiert den Gegner einfach nur vom Spielfeld zu prügeln. Dem Gegenüber stehen dann die Hunters, welche mit ihrer Fernkampf orientierten Spielweise den Gegner bekämpfen und sich Öffnungen schaffen. Beide können natürlich Fußball spielen, aber es ist nicht ihre Haupttaktik.

Und jetzt:

Doch jetzt, jetzt kommt der Auftritt der Fishermen. Eine Gilde in Guild Ball, welche sich den Ball schnappt und mit ihren Spielern das Spielfeld einer Springflut gleich überrennt! Der gegnerische Torpfosten ist ihr Ziel und DAS können sie sehr gut treffen – auch auf Entfernung!