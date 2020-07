Die Butchers – Die Schlächter aus Guild Ball.

Die Butchers in Guild Ball stellen sich vor.

Die Butchers in Guild Ball (Metzger) sind eine Fraktion in diesem Tabletop, welche in dem Fußballspiel* antreten, um daraus als Sieger hervorzugehen. Sie sind, wie es ihr Name vermuten lässt, eine brutale Bande, die getreu dem Motto spielt: „Wer kein Blut mehr im Körper hat, kann auch keine Tore schießen!“

Zuvor bei Game2Gether …

… haben wir euch einen generellen Überblick über das Spiel „Guild Ball“ gegeben. Worum es geht, was man benötigt und ein paar generelle Infos um zu verstehen, wie die Mechaniken so grob funktionieren. So sollten ein paar Sachen leichter fallen zu verstehen, wenn wir in diesem und folgenden Artikeln auf die Fähigkeiten eingehen. Solltet ihr dies verpasst haben oder nochmal nachschauen wollen, so könnt ihr dies HIER nachlesen.

Und jetzt:

In diesem Artikel über die Butchers Gilde aus dem Spiel „Guild Ball“, wollen wir euch ein Beispiel für eine mögliche Teamaufstellung geben. Dazu erläutern** wir euch warum wir diese Chars ausgewählt habe und welche Funktionen sie einnehmen sollen. Außerdem gehen wir auf ihre Fähigkeiten ein und wie ihr sie effektiver nutzen könnt. Den Abschluss machen dann ein paar zusätzliche Optionen für Chars, welche man auch spielen kann, aber nicht ganz so gut in diesem Setup harmonieren und vielleicht eher anders untergebracht werden sollten (zum Beispiel bei einem anderen Captain).

*Auch wenn für sie der Fußball eher ein Zielmarker ist, auf wen sie sich als nächstes stürzen wollen…

**Da die Quellen auf englisch sind, werden wir hier auch englische Bezeichnungen nutzen. Natürlich werden wir es auf Deutsch erklären, aber für den Bezug wird es so dann vermutlich doch etwas angenehmer sein.