Cloud Gaming mit über 150 Spielen

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate spielen Mitglieder ab dem 15. September mehr als 150 Titel, dank Cloud Gaming, direkt auf dem Android-Smartphone oder -Tablet. Komplett ohne zusätzliche Kosten. Die Bibliothek bietet eine erlesene Auswahl an Spielen, darunter beliebte Xbox Game Studios-Titel wie Tell Me Why, Grounded, Forza Horizon 4 und Battletoads. Darüber hinaus gibt es für Fan-Lieblinge von Partner-Studios Games, wie Spiritfarer, Untitled Goose Game und Destiny 2. Die Liste der Spiele wird im Laufe der Zeit kontinuierlich erweitert.

Cloud Gaming startet mit über 150 Titeln

Cloud Gaming ist zum Start im Xbox Game Pass Ultimate in 22 Ländern verfügbar. Dazu gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf euch warten also mehr als 150 Titel der Xbox Game Studios sowie von verschiedenen Partnern. Hinzu kommen im Weihnachtsgeschäft ausgewählte Titel von EA Play in die Bibliothek.

Mitglieder vom Xbox Game Pass Ultimate erleben dank der Cloud neue Freiräume und Flexibilität. Mit ihr stehen euch noch mehr Optionen offen wie, wo und wann ihr eure Spiele zockt. Das Xbox-Profil wird in der Cloud gespeichert, so setzt ihr euer Abenteuer, welches auf der Konsole im Wohnzimmer begonnen wurde, problemlos auf dem Android-Smartphone oder -Tablet mobil fort.

Xbox Game Pass Ultimate und Cloud Gaming sichern!

Ihr möchtet die neuen Titel und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Das könnt ihr mit dem ersten Monat für nur 1 Euro und jeden weiteren für 12,99 Euro pro Monat. Auf Cloud Gaming greift ihr über die Xbox Game Pass-App zu, die ihr aus dem Samsung Galaxy Store, ONE Store oder dem Google Play Store herunterladet.

Quelle: Xbox PM