Cloud Gaming auf Mobilgeräten startet demnächst

Ab dem 15. September können Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate mehr als 100 Spiele aus der Cloud auf dem Android-Smartphone oder Tablet (Beta) spielen und das kostenlos. Cloud Gaming wird im ersten Schritt als Beta-Version für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in 22 Ländern eingeführt und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Mehr als 100 Titel aus der Cloud

Cloud Gaming, angetrieben durch Project xCloud, ist ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass Ultimate ab dem 15. September verfügbar. Uns erwarten mehr als 100 Spiele direkt aus der Cloud. Top-Titel wie Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 und viele mehr. Neue Titel der Xbox Game Studios sind am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich und zukünftig auch über die Cloud. Informationen zum Katalog der Spiele sollen in den kommenden Wochen folgen.

Lieblingsspiele zocken egal wo

Cloud Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate schafft Zugriff auf das gesamte Xbox-Spielerprofil auf dem Mobilgerät. Darunter Freundeslisten, Achievements, Controller-Einstellungen sowie Speicherstände der Games. Das nächste Kapitel der Gears 5 Kampagne, während der Zugfahrt oder ein Raid in Destiny 2, auch wenn der Fernseher gerade vom Partner blockiert wird, sind zukünftig möglich. Darüber hinaus ermöglicht Cloud Gaming neue Couch-Koop-Szenarien auch bei Online-Titeln. Nun können die Segel gesetzt werden, während beide auf der Couch sitzen und das über Konsole und Smartphone Device.

Gaming-Accessoires für besseres Cloud Gaming

Partner wie Razer, PowerA, 8BitDo und NACON entwickeln speziell für Cloud Gaming neue Gaming-Accessoires. Dazu zählen verschiedene Smartphone-Halterungen, Reise-Controller und exklusive Xbox-Controller, die sich in der Mitte teilen und seitlich ans Smartphone gehören. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Xbox Wireless Controller oder Playstation DUALSHOCK4 Controller via Bluetooth zu verbinden.

Wir dürfen gespannt sein, denn am 5. August erwarten uns bereits weitere Neuigkeiten im Rahmen des Samsung Galaxy Unpacked Event.

Werbevideo zum neuen Game Pass Feature.



Quelle: Xbox PM