AMD Tech-Demo Hangar 21 zum RDNA2-Release

Mit einem Trailer auf dem hauseigenen YouTube-Kanal kündigte AMD die Tech-Demo Hangar 21 zur Präsentation der Leistungsfähigkeit der RDNA2-Grafikkartenarchitektur an. Die Veröffentlichung ist für den 19. November, also genau einen Tag nach dem Release der AMD Radeon RX 6800 und der AMD Radeon RX 6800 XT geplant (die RX 6900 XT folgt am 8. Dezember). Unabhängige Benchmarks der Grafikkarten dürfen leider erst am Release-Tag veröffentlicht werden.



Die Grafikkarten auf Basis der RDNA2-Architektur verfügen bei AMD nun erstmal über die Möglichkeit Raytracing-Effekte hardwareseitig zu berechnen. Dieses Feature hatte Nvidia bereits mit der RTX-2000er Serie eingeführt. Raytracing-Effekte sind aktuell in immer mehr Spielen implementiert.

Mit der Hangar 21 Tech-Demo möchte AMD insbesondere die Features von FidelityFX, dazu zählt unter anderem Raytracing, präsentierten. Hierzu werden in der Demo diverse realistische Beleuchtungs-, Schatten- und Reflexionseffekte berechnet. Das Setting ist ein futuristischer Raumschiffhangar mit diversen Raumschiffen und Alien-Kriegern. Man darf auf jeden Fall gespannt sein was AMD hier präsentiert.

Quelle: AMD YouTube-Kanal