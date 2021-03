Am 31. März ist Schluss mit diesen Nintendo Spielen

Nicht nur der März endet am 31sten, sondern auch der Vertrieb von einigen Nintendo Spielen. Wer bis jetzt noch nicht zugegriffen hat, der sollte schleunigst zusehen, dass er bei Interesse der folgenden Titel nicht kommenden Monat mit leeren Händen dasteht!

Man hielt die ursprüngliche Nachricht, dass Nintendo diese 3er-Sammlung nur für einen begrenzten Zeitraum verkaufen möchte, für einen Scherz. Fakt ist aber: Die Collection, bestehend aus Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy wird tatsächlich vom Markt genommen – sowohl physisch, als auch digital.

Wer jetzt nicht zugreift, der wird wahrscheinlich in wenigen Monaten bereits Mondpreise bei Ebay und sonstigen Portalen für Super Mario 3D All-Stars zahlen müssen. Nintendo hat die Belieferung der Händler bis Ende des Monats zugesichert, so dass ihr beispielsweise bei Amazon momentan noch problemlos zuschlagen könnt.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Die kleine Mini-Retrokonsole wird ebenfalls am 31. März eingestellt. Auch hier gilt: Wer zu lange zögert, der wird sich nicht nur ärgern, sondern so sicher wie das Amen in der Kirche zünftig auch deftige Preise zahlen müssen. Derzeit ist der knuffige Handheld noch nahezu überall für rund 45€ zu haben, wie z.B. bei Amazon.

Super Mario Bros. 35

Die Geburtstagsparty des beliebten Klempners nähert sich dem Ende, wenn ebenfalls am 1. April die Server von Super Mario Bros. 35 abgeschaltet werden. Da das „Survival“-Spiel rein online spielbar ist, wird die App ab diesem Moment somit unbrauchbar und wird eine schöne Erinnerung bleiben. Bis dahin könnt ihr noch mit Spieler:innen weltweit um die Wette Springen und Laufen. Die Software steht kostenlos im Nintendo eShop zum Download bereit.

Super Mario Maker

Für Super Mario Maker auf WiiU wird am 31. März der Upload für neue Level eingestellt. Dieser Einschnitt wird vermutlich nicht so viele Spieler:innen schmerzlich treffen, da bereits seit einiger Zeit der Nachfolger für Switch verfügbar ist. Dennoch möchten wir euch an diesen Stichtag erinnern, falls doch jemand betroffen sein sollte. Level, die ihr bis dahin auf der WiiU gesichert habt, bleiben auch über dieses Datum hinaus in eurem Besitz.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light

Nicht nur dem Klempner geht es an den Kragen, sondern auch Fire Emblem. Shadow Dragon and the Blade of Light wird ab dem 1. April nicht mehr digital im eShop zu haben sein.