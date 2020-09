Alle Infos zu den Retail Versionen der Ori-Serie

Die beiden preisgekrönten Spiele Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps bekommen demnächst eine Handelsversion. Welche Retail Versionen der Ori-Serie es geben wird, das fassen wir hier für euch zusammen.

Die Standard Versionen für Nintendo Switch werden am 8. Dezember veröffentlicht. Die Handelsversionen von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps werden sechs Sammelkarten und den digitalen Soundtrack des jeweiligen Spiels enthalten, der von Gareth Coker komponiert wurde. Digital sind beide Spiele bereits im Nintendo eShop verfügbar. Jede Retail Version kostet 39,99€. Die Retails werden dann zum Release im Handel erhältlich sein.

Darüber hinaus wird es eine Collector’s Edition PC, Xbox One und Switch geben. Diese erscheint ebenfalls am 8. Dezember und kostet 149,99€. Die einzigartige Sammleredition wird von iam8bit vertrieben und kann hier vorbestellt werden.