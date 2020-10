Age of Empires III: Definitive Edition – Jetzt spielen!

Ab sofort ist die Neuauflage des gefeierten Strategie-Titels Age of Empires III: Definitive Edition im Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate, auf Windows 10 PC und bei Steam erhältlich. Drei Jahre sind vergangen, seitdem Microsoft die erste Definitive Edition von Age of Empires auf der E3 vorgestellt hat. Von 2017 bis heute ist Microsoft mit jedem weiteren Release kontinuierlich gewachsen, haben ihre Beziehungen zu deren Partnerstudios intensiviert, die Entwicklung weiter optimiert und euch als Spieler in den Mittelpunkt gerückt.

In den Fußstapfen von Age of Empires III

AoE III faszinierte Spieler, weil es einen einzigartigen Fokus im Genre der Echtzeit-Strategie etablierte und mit packendem Gameplay begeisterte. Es war ein besonderer Wunsch und gleichzeitig eine ungeahnte Herausforderung für Microsoft, diesen spezifischen Age III-Zauber einzufangen und auf die nächste Stufe zu heben. Heute freuen sie sich, dass sie einen großen Teil dieser Wünsche in das Spiel integrieren konnten. Es erwarten euch sogar ein paar Dinge, die völlig neu sind.

Neue Features von Age of Empires III: Definitive Edition

Freut euch auf brillante 4K-Grafik und auf ein neues Backend für Live-Multiplayer und Matchmaking, das die Organisation von PvP-Schlachten vereinfacht. Weiterhin wurden zahlreiche Assets neu modelliert. Jeder Baum, jedes Geländeteil, jedes Gebäude und jede Einheit erscheint in neuem Glanz. Dazu gibt es vollständig überarbeitete Audiospuren und Soundtracks, inklusive neuer Charakter-Sounds für Kampagnen.

Die zahlreichen KI-Verbesserungen ermöglichen eine brandneue und extrem schwere KI-Schwierigkeitsstufe. Dazu eine Beschleunigung des Deckbaus, vorgefertigte Decks und verbesserte Editor- und Kampagnentools. Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche steht in der klassischen, aber auch in einer modernisierten Ansicht zur Verfügung. Der neue Kamera-Zoom sowie eine Vielzahl benutzergesteuerter Spiel- und Befehlsoptionen dafür, dass ihr das neue Age exakt nach euren Bedürfnissen einrichtet.

Neue Spielmodi und Zivilisationen

Neben allen bisher veröffentlichten Inhalten bietet Age III exklusiv zwei neue Spielmodi und zwei neue Zivilisationen. Die Inkas und die Schweden. Die Inkas sind eine klassische Verteidigungszivilisation und besonders gut darin, verteidigungsstarke Städte zu bauen. Die Schweden dagegen stellen alle militärischen Konventionen in den Schatten: Dank ihrer innovativen Militärtaktiken wurden sie schnell zu einem neuen Machtzentrum auf den europäischen Schlachtfeldern.

Außerdem wurde der The Art of War zu Age III hinzugefügt. Als der Modus in Age II: DE eingeführt wurde, war die Community hellauf begeistert. Ein Revival war praktisch vorprogrammiert. Denn dieser Modus verfügt über einzigartige Nuancen, die Age III von allen bisherigen Age-Spielen abheben und großartige Übungsmöglichkeiten für alle bieten, die ihre Fähigkeiten sowohl für Kampagnen als auch den Mehrspieler-Modus schärfen wollen.

Age Insider und wertvolles Feedback

Nur durch das direkte Feedback von Spielern durch das Age Insider Programm kann das Team Age of Empires so erfolgreich weiterentwickeln. Wenn ihr noch keine Insider seid, meldet euch hier für das Programm an und unterstützt sie dabei, neue Inhalte für die Definitive Edition-Titel sowie brandneue zukünftige Spiele zu testen und mit eurem Feedback das Spielerlebnis für die Community weltweit zu optimieren.

Trailer zu Age of Empires III: Definitive Edition.



Quelle: Xbox PM