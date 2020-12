Adventskalender 2020 – Tag 7

„Monster Truck, Monster Truck, Monster Truck!“ Dies sagte einst schon Andy Pipkin aus Little Britain und brachte seine Liebe zu den motorisierten Riesen Fahrzeugen damit zum Ausdruck. Der Hersteller Nacon spendiert für unseren Kalender gleich 2x ihr aktuelles Monster Truck Championship für die Xbox One. Denn was gibt es weihnachtlicheres als Monster Trucks?

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Nacon zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Räder, größer als man selbst!

Monster Truck Championship ist ein Simulationsspiel, in der Spieler in die Cockpits der gewaltigen Fahrzeuge einsteigen können. Bevor es an die Wettbewerbe und die Karriere geht, müssen sich Fahrer erst an das Fahrgefühl gewöhnen. Mit der Zeit können neue Rekorde in Rennen gestellt und realistischen Stunts vollführt werden. Fünf verschiedene Events stehen zur Verfügung. Rennen, Zeitrennen und Dragster, um nur ein Paar zu nennen. Für Monster Truck Fans sollte dieses Spiel definitiv ein Pflichttitel sein!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr