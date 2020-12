Adventskalender 2020 – Tag 13

Wie schnell die Zeit vergeht, heute wird nicht nur die dritte Kerze am Adventskalender angezündet. Wir öffnen schon das 13. Türchen, zum Glück ist heute nicht Freitag, und starten in die zweite Hälfte unseres Adventskalenders.

Wir wünschen allen Lesern einen schönen 3. Advents-Sonntag. Damit ihr aber auch bei Kälte und Regen keine Langeweile im aufziehenden Lockdown bekommt können sich heute drei Gewinner über jeweils einen Key der Control Ultimate Edition für den PC (Epic-Store) freuen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von 505 Games zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Control



Neben dem Hauptspiel enthält Control in der Ultimate Edition beide Erweiterungen (The Foundation & AWE) und alle weiteren Updates die bis zur Veröffentlichung (August 2020) erschienen sind.

Die Story von Control dreht sich um den Kampf gegen eine verderbende Präsenz, die in das Federal Bureau of Control (FBC) eingedrungen ist. Dabei ist das FBC gewissermaßen der paranormale Ableger des FBI. Der Spieler durchstreift im Kampf gegen die Bedrohung das nicht nur in unserer Dimension gelegene Hauptquartier des FBC. Gegen die Feinde kann man sich nicht nur mit Waffengewalt wehren, der Spielcharakter verfügt auch über paranormale Fähigkeiten.

Durch die Vielfältigen Raytracing-Optionen ist Control perfekt für alle die Glück hatten eine RTX3000-Grafikkarte zu ergattern und endlich Raytracing genießen wollen. Wer mehr über Raytracing in Control erfahren möchte, dem ist der verlinkte Artikel zu empfehlen.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr