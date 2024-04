GTA Universe – Raubüberfall, der nie aufhörte: Worauf können wir uns in GTA 6 freuen

Als im Dezember 2023 der erste Trailer zu „Grand Theft Auto 6“ veröffentlicht wurde, stand die Community Kopf. Endlich ein Lebenszeichen. Endlich ein Hinweis, dass GTA 5 fortgesetzt wird. Anfang April 2024 haben schon mehr als 184 Millionen Menschen das 90 Sekunden lange Video gesehen. Was wir erwarten dürfen und wann GTA 6 kommt? Was wir über das neue Spiel wissen, haben wir in dem folgenden Artikel zusammengefügt.

GTA 5 wurde mit zahlreichen Updates versorgt, die aber nicht immer zu 100 Prozent überzeugen konnten

GTA 5, veröffentlicht im Jahr 2013, gehört noch immer zu den beliebtesten Open World-Games. Vor allem, weil es immer wieder große Updates gegeben hat, die für Veränderungen des Spiels gesorgt haben. Aber sie sind auch oft in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. So unter anderem das Diamond Casino & Resort-Update.

Auf einmal war es nach dem Update möglich, am Roulette-Tisch oder beim Blackjack Geld zu verspielen, konnte jedoch nicht selbst Bares gewinnen. Eine Goldgrube für die Köpfe hinter GTA, da in drei Jahren rund 500 Millionen US Dollar eingenommen wurden. Der Spieler investiert 75 Euro in die Shark Card, die einen Wert von 8 Millionen GTA Dollar hat. Mit der Ingame-Währung ist es möglich, im Casino das Glück auf die Probe zu stellen.

Geplant für 2025, aber kann das mit Blick auf die Informationslage gut gehen?

Dass auch GTA 6 mit vielen Updates versorgt werden wird, mag wohl schon so gut wie fix sein. Letztlich hat sich dieses System in den letzten Jahren bewährt. Rockstar wird hier wohl keinen anderen Weg einschlagen. Schließlich kann ein Spiel so auch über einen langen Zeitraum spannend gehalten werden.

Folgt man den Gerüchten, so könnte GTA 6 am 18. Februar 2025 veröffentlicht werden. Somit liegen zwischen dem ersten Trailer und der Veröffentlichung des Games mehr als zwölf Monate.

Und auch wenn es einige TikTok-Videos gibt, in denen sich die Macher über die lange Wartezeit lustig machen, so könnte es am Ende sogar noch länger dauern. Denn auf der Videospiel-News-Website Kotaku wurde bereits berichtet, es könnte zu einer Verspätung kommen, sodass Rockstar seinen langersehnten GTA 5-Nachfolger erst 2026 auf den Markt bringt. Das wäre natürlich nicht nur für Rockstar katastrophal, sondern auch ein Schlag in die Magengrube für alle GTA-Fans, die nach mehr als 10 Jahren endlich ein neues Game in den Händen halten wollen. Ganz egal, ob es viele Updates gegeben hat oder nicht – eine neue Story und neue Charaktere werden sehnsüchtig erwartet.

Mitarbeiter arbeiten wieder im Büro

Richtig viel Bewegung konnte erstmals im Februar 2024 beobachtet werden. Auf einmal gab es die Meldung, die Mitarbeiter aus dem Hause Rockstar müssten wieder ins Büro – ab April 2024 werde es kein Home Office mehr geben. Das aus dem Grund, um die Entwicklung des Spiels nicht zu gefährden. Ob das stimmt? Rockstar weiß, wie es um das Spiel steht und muss letztlich auch rechtzeitig reagieren, damit das Zeitfenster 2025 nicht verpasst wird. Letztlich ist Rockstar daran interessiert, das Spiel 2025 auf den Markt zu bringen – je früher im Jahr, umso besser.

Die Veröffentlichung zu verschieben, also GTA 6 erst 2026 auf den Markt zu bringen, entspricht dem Notfallplan.

Worauf sich Spieler freuen dürfen

Aktuell gibt es keine bestätigten Daten. Jedoch einige Gerüchte. So soll die Einzelkampagne zwischen 35 und 40 Stunden dauern. Die Handlung könnte in Miami stattfinden. Zudem scheint die Bezeichnung „Trailer 1” darauf schließen zu lassen, dass es wohl in absehbarer Zeit einen zweiten Trailer geben wird. Wann dieser veröffentlicht werden wird, steht noch in den Sternen.