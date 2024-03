Star Citizen – Nachladen und neue Mechaniken im Kampf

Das Nachladen, der Rückstoß und das Zielsystem erfährt zahlreiche Optimierungen im anstehenden Patch. In der Alpha 3.23 kamen so einige gewohnte Systeme auf die Hebebühne. Auch das Waffenhandling wie wir es bislang kennen wird sich im anstehenden Mega-Update grundlegend verändern. Weitere Verbesserungen aus der Singleplayer Kampagne Squadron 42 kommen nun ins Persistent Universe (PU).

Um die Neuerungen rund um das Waffengameplay, ging es in der letzten Folge Inside Star Citizen mit dem Titel First Person Assertion.

Nachladen Die meisten Spieler kennen das Problem. Ihr habt eure schwere Rüstung mit acht Magazinen für eure P4 vollgepackt und findet beim Lofoten im Bunker eine bessere Waffe mit der ihr sofort weiterspielen wollt. Magazine für diese neue Waffe habt ihr aber bloß in eurem Rucksack. Sobald ihr die neue Waffe also leergeschossen habt, müsst ihr entweder wieder auf eure Zweitwagen zurückgreifen, oder die neuen Magazine aus eurem Inventar an die Rüstung klemmen. Denn ihr nur die Magazine nachladen, die sich direkt an eurer Rüstung befinden. Zumindest war da bisher so. Mit dem neuen Patch 3.23, haben wir endlich die Möglichkeit auch direkt aus dem Rucksack nachzuladen. Einen kleinen Dämpfer erfährt diese Mechanik dadurch, dass das Nachladen aus dem Rucksack ein wenig länger dauert als direkt vom Gürtel. Logisch, schließlich dauert das „absetzen, öffnen und durchfühlen einer Tasche deutlich länger als der einfache Griff zum Gurt. Nichts desto trotz bietet diese Neuerung einen erheblichen Komfort in Sachen nachladen, kann aber in brenzligen Situationen sowohl von Vor- als auch von Nachteil sein. Ob sich euer Charakter an den Magazinen der Rüstung oder aus dem Rucksack bedient, könnt ihr im ebenfalls neuen HUD ablesen. In diesem erhaltet ihr außerdem deutlich detailliertere Informationen über eure Munitionsstände. Weiterhin werden verschiedene Waffentypen wie gewohnt unterschiedlich lange oder kurze Nachladezeiten haben. Man sollte die Wahl seiner Waffen also gut überlegen.

Das ist in Sachen nachladen aber noch nicht alles. Endlich können wir dann auch angebrochene Magazine zusammenführen. Ja richtig, vorbei sind die Zeiten, in denen wir mit halb vollen Magazinen am Gurt in den Kampf gestürmt sind. Ein lang ersehntes Feature wird nun also endlich unsere FPS-Erfahrungen verbessern.

Rückstoß Ein angepasstes Rückstoßverhalten, wurde uns bereits auf der CitizenCon vergangenes Jahr gezeigt. Dabei brannte vielen Spielern die Frage auf der Seele, wieso auch Laserwaffen einen Rückstoß haben. Die Antwort darauf von den Entwicklern ist simpel. Es macht ohne einfach keinen Spaß. Es fühlt schlichtweg falsch an, keinen Rückstoß zu haben. Derzeit hat jede Waffe nahezu den selben Rückstoß. Das neue System gibt jeder Waffe ein einzigartiges Verhalten, sodass ein besseres Gefühl für die Kraft und die Art der Waffe entsteht. Im Falle der Laserwaffen gilt das zwar als weniger realistisch, es wird jedoch ein immersiveres Verhalten gefördert, welches sich einfach besser anfühlt. Durch die zusätzlichen neuen Streumuster, wird der Skill mit einer bestimmten Waffe zu schießen deutlich wichtiger.

Zielsysteme Auch bei den Zielsystemen gibt es Anpassungen in Version 3.23. Die Kopfposition wurde bei der Nutzung von Kimme und Korn etwas erhöht, wodurch die periphere Sicht erweitert wird. Auch bei den Visieren gibt es Verbesserungen. Die schwarzen Felder um die Visiere verschwinden, sodass wir auch hier eine Rundumsicht erhalten die unsere situative Aufmerksamkeit verbessert. Neue Shader für schönere Reflexionen auf den Linsen sowie parallax Effekte gehören zu den visuellen Verbesserungen beim Zielen. Holographische Visiere, Teleskopvisiere aber auch Bildschirmvisiere haben durch die neuen Shader ihre ganz eigene Wirkung.

Den 8-fachen Zoom kennen wir ja bereits. Doch auch ein Wechsel zwischen 8 und 16-fach Zoom ist dann möglich. Ebenso die Wahl zwischen 2 und 4-fach.

Nicht nur die Visiere wurden verbessert auch ein dynamisches Fadenkreuz bekomen wir im neuen Patch, welches sich stets an der Ausrichtung des Laufs orientiert. Voraussetzung dafür ist auch ein Kampfhelm, in welchem dieses Fadenkreuz projiziert wird. Das Fadenkreuz bewegt sich nicht nur mit dem Lauf der Waffe, sondern gibt auch ein sehr gutes Verständnis dafür, ob man in ein Hindernis oder darüber hinweg schießt. Die ebenfalls neuen Hitmarker sind wie auch das Fadenkreuz getrennt voneinander deaktivierbar. Wer also lieber ohne Fadenkreuz oder Hitmarker spielen möchte, kann diese jeweils in den Optionen abschalten.

Projektile werden nun nichtmehr von Rucksäcken, Magazinen oder Granaten blockiert. Dieses kleinere Problem wurde für den neuen Patch ebenfalls behoben. Ihr könnt nun also die Oberkörper eurer Feinde ins Visier nehmen statt auf die Beine zu schießen um sichere Treffer zu landen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alle Infos zum neuesten Inside Star Citizen, könnt ihr auch gerne in unserem neuesten Video erfahren. Im nächsten Inside Star Citizen, dürfen wir uns auf die neuen Charakteranpassungen freuen. Wir sind gespannt, welche verrückten Frisuren und Bärte uns schon bald im Universum von Star Citizen über den Weg laufen.