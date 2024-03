Laufende und kommende Kinofilme für das Jahr 2024

Ein neues Jahr bringt neue Filme mit sich. Filmliebhaber dürfen sich auch in diesem Jahr auf spannende Blockbuster auf der Kinoleinwand freuen. Seit Januar 2024 laufen wöchentlich neue Blockbuster im Kino. Auch wenn nicht alle Starttermine für die kommenden Monate offiziell bekannt sind, lassen sich die großen Highlights bereits erahnen. Außerdem haben wir für euch eine kurze Zusammenfassung einiger der laufenden und kommenden Kinofilme für das Jahr 2024 zusammengestellt. Seid gespannt!

Januar 2024

Der Junge und der Reiher

Seit dem 4. Januar könnt ihr „Der Junge und der Reiher“ in den deutschen Kinos erleben: Im Jahr 1944 verliert der zwölfjährige Mahito während eines Luftangriffs auf Tokio seine Mutter. Sein Vater heiratet daraufhin die Schwester seiner verstorbenen Frau und die Familie zieht aufs Land. Dort entdeckt Mahito einen mysteriösen Turm und einen sprechenden Graureiher. Der Reiher offenbart Mahito, dass seine Mutter noch lebt und im Turm gefangen gehalten wird. Ein Muss für alle Anime-Fans. Der neueste Film des Studio Ghibli- Gründers Hayao Miyazaki (Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss).

Quelle: Wild Bunch Germany

Februar 2024

Argylle



Ein Superspion mit Gedächtnisverlust wird irrtümlich für einen Bestseller-Autor von Spionageromanen gehalten. Nachdem er seine Erinnerungen und Fähigkeiten wiedererlangt hat, startet er einen Rachefeldzug und reist um die Welt. Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, Sam Rockwell sowie Bryce Dallas Howard spiele in einem temporeichen Action-Comedy-Agenten-Spektakel von Kingsman-Regisseur Matthew Vaughn mit. Argylle ist seit dem 2. Februar in deutschen Kinos zu sehen.



Quelle: Universal Pictures Germany

März 2024

Ghostbusters: Frozen Empire



Die Spengler-Familie kehrt in die legendäre Feuerwache von New York City zurück, wo die ursprünglichen Ghostbusters die Geisterjagd auf die nächste Stufe gebracht haben. Als die Entdeckung eines uralten Artefakts eine böse Macht entfesselt, müssen neue und alte Geisterjäger zusammenarbeiten. Es gilt ihr Zuhause zu schützen und ferner die Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren. Frozen Empire startet am 28. März in den Kinos.



Quelle: SonyPicturesGermany

April 2024

Godzilla vs. Kong: The New Empire



Godzilla und der allmächtige Kong stehen einer kolossalen Bedrohung gegenüber, die tief im Inneren des Planeten verborgen ist und ihre eigene Existenz sowie das Überleben der menschlichen Rasse in Frage stellt. Godzilla vs. Kong: The New Empire wird ab dem 11. April in den Kinos zu sehen sein.

Quelle:

Mai 2024

IF: Imaginäre Freunde

Nach einer belastenden Erfahrung beginnt Bea (Cailey Fleming) die imaginären Freunde zu sehen, die anderen Menschen in ihrer Kindheit gehörten und zurückgelassen wurden. Als ihre echten Freunde erwachsen wurden.

Ein Familienfilm mit Ryan Reynolds und unter der Regie von John Krasinski, die gemeinsam an der Fantasy-Komödie IF – Imaginary Friends arbeiten. Der Abenteuerfilm wurde von Klassikern wie E.T. und Willy Wonka und die Schokoladenfabrik inspiriert, die John Krasinski in seiner Kindheit gesehen hat. IF wird am 16. Mai in den Kinos zu sehen sein.

Quelle: ParamountPicturesGER

Juni 2024

Bad Boys 4

Will Smith und Martin Lawrence Fortsetzung

Der vierte Film der Bad Boys-Reihe, dessen Titel noch nicht bekannt ist, ist eine amerikanische Buddy-Cop-Actionkomödie unter der Regie von Adil & Bilall. Produziert von Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films sowie Westbrook Studios, setzt er die Geschichte nach „Bad Boys for Life“ fort und ist der vierte Film in der Reihe.

Der neue Gegenspieler für die Bad Boys-Reihe wurde bereits bekannt gegeben. Eric Dane, bekannt aus „Grey’s Anatomy“, soll im neuen Film den Bösewicht verkörpern. Armando Aretas (Jacob Scipio) wird eine wichtige Rolle spielen. Scipio war bereits 2020 in „Bad Boys for Life“ zu sehen, dem Actionfilm mit Will Smith sowie Martin Lawrence in den Hauptrollen. Enthüllt wurde, dass Armando der entfremdete Sohn von Mike (Will Smith) ist, und wegen seiner Verbrechen im Gefängnis gelandet ist. Weitere Handlungsdetails sind derzeit noch nicht bekannt. Bad Boys 4 kommt am 13. Juni in die deutschen Kinos. Bildquelle: sonypictures

Juli 2024

Ich – Einfach Unverbesserlich 4

Der ehemalige Superschurke Gru macht sich mit seinen drei adoptierten Töchtern Margo, Edith und Agnes sowie seiner loyalen Schar von Minions auf das größte Abenteuer seines Lebens. An seiner Seite stehen auch wieder Grus Ehefrau Lucy, Direktor Silas Ramspopo sowie Doktor Nefario. Außerdem wird es auch ein Wiedersehen mit Grus Zwillingsbruder geben. Dem Superschurken Dru, dessen Existenz ihre Mutter lange Zeit geheim hielt.

Die erfolgreiche Animationsreihe rund um Gru und die Minions wird am 11. Juli in den deutschen Kinos fortgesetzt.

Quelle: Universal Pictures Germany

August 2024

Kraven the Hunter

Kraven the Hunter (Aaron Taylor-Johnson) besitzt eine starke Leidenschaft für die Großwildjagd, gleichzeitig ist er ein Befürworter des Tierschutzes sowie der Naturerhaltung. Als russischer Einwanderer trägt er im bürgerlichen Leben den Namen Sergei Kravinoff und ist der Halbbruder von Dmitri Smerdyakov, der besser als Chamäleon bekannt ist (Fred Hechinger). Kraven the Hunter ist ein kommender amerikanischer Superheldenfilm, der auf der gleichnamigen Figur aus den Marvel Comics basiert. Der Kinostart für den neuen Marvel-Blockbuster ist der 29. August.

Quelle: SonyPicturesGermany

September 2024

Beetlejuice 2

Am 5. September wird Beetlejuice 2 veröffentlicht, in dem Michael Keaton und Winona Ryder wieder vor die Kamera treten, um die Fortsetzung der Geisterkomödie von 1988 zu präsentieren.

Bildquelle: Screenshot – Alpha News Call

Oktober 2024

Joker 2: Folie à Deux

Die Fortsetzung des Mega-Hits Joker (2019), der den berüchtigten Batman-Bösewicht neu interpretierte und außerdem Joaquin Phoenix in der Titelrolle einen Oscar einbrachte. In diesem zweiten Teil wird ihm Lady Gaga als Harley Quinn zur Seite gestellt. Regisseur Todd Phillips plant ferner, den Film in ein Musical zu verwandeln. Am 3. Oktober kommt Folie á Deux in die Kinos.



Quelle: Screen Culture

November 2024

Gladiator 2

Die Fortsetzung des Mega-Erfolgs Gladiator (2000) wird erneut von Ridley Scott inszeniert. Russell Crowe kehrt nicht als Maximus zurück. Stattdessen steht sein Sohn Lucius im Mittelpunkt (Paul Mescal). In den Nebenrollen sind Denzel Washington und Pedro Pascal zu sehen. Der Kinostart für Gladiator 2 ist der 29. November.

Bildquelle: imdb

Dezember 2024

Mufasa: Der König der Löwen

„Der König der Löwen“ von 1994 gehört zweifellos zu den bekanntesten und beliebtesten Disney-Filmen aller Zeiten. Die mitreißende Geschichte von Simba, Mufasa und ihren Gefährten begeistert auch heute noch zahllose Zuschauer.

Basierend auf den bisherigen Informationen zu „Mufasa“ lassen sich einige Schlüsse zum neuen Film ziehen. Es wird sich um ein Prequel in Form einer Realverfilmung handeln, das das frühere Leben von Mufasa im Umfeld des Königsfelsens behandelt. Dabei wird insbesondere die Beziehung zwischen ihm und seinem späteren Erzfeind, seinem Bruder Scar, thematisiert. Der Film wird aufzeigen, wie die beiden zu Erzrivalen wurden. Laut einem Bericht von Screenrant im April 2023 wird Scar im Film zwei Facetten haben. Auf der einen Seite wird er als der süßeste Löwe dargestellt, während auf der anderen Seite seine äußerst gerissene Natur zur Geltung kommen wird.

Das Spin-off „Mufasa: Der König der Löwen“ ist für den 19. Dezember für die deutschen Kinos geplant.

Bildquelle: imdb

