Die furchtlosen X-Men 22 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 22, dieser trägt den Untertitel „Hier kommt der Stark-Sentinel„. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Mutantenhasser und Milliardär Feilong hat Tony Starks Geschäfte übernommen und Iron Mans Technik mit Sentinels gepaart. Gewaltiger und mächtiger als der gepanzerte Rächer selbst, kennen sie nur ein Ziel: Die X-Men zu zermalmen!“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 22 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 20-21 Zeichner Joshua Cassara Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 60 Preis 6,99 € Veröffentlichung 19.12.2023

Die furchtlosen X-Men 22 besteht wieder aus zwei Storys, die eine gemeinsame Ausgabe bilden und der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Zuletzt wurden wir Zeugen des Kampfes der X-Men gegen die außer Kontrolle geratene Brood. Hier hatte Nightmare wieder einmal bewiesen, mit welcher Macht er aus der Welt der Träume die Realität beeinflussen kann. Indem er die Träume von Broo manipuliert hatte, gelang es ihm in das Gedankenkollektiv der Brood einzudringen und so den Eroberungstrieb der Brood zu fördern. Der Kampf endete damit, dass Broo und die ihm noch treuen Brood an Bord von Knowhere gingen und alle außer Kontrolle geratenen Brood vernichtet wurden.

Nach dem Kampf gegen die Brood rückt wieder Orchis in den Mittelpunkt. Die erklärten Gegner der Mutanten eröffnen neuerdings Pop-Up-Kliniken und versprechen die Heilung vor dem X-Gen. Zudem verbreiten sie das Gerücht, dass in die Medizin von Krakoa ein trojanisches Pferd von den Mutanten eingeschleust wurde. Was ist da wirklich dran und falls ja, waren es wirklich die Mutanten? Währenddessen zaudert Forge mit der Macht, die er Krakoa verleiht und überlegt, wie er seine Erfindungen allen, Menschen und Mutanten, zugutekommen lassen kann.

Nachdem es Feilong gelang eine feindliche Übernahme von Stark Industries durchzuziehen, hat Orchis Zugriff auf diverse Technologien, unter anderem auch den Iron-Man-Technologien. So ist es kein Wunder, dass sie einen Iron Man Sentinel erschaffen haben, der als angeblicher Beschützer der Menschheit fungieren soll. Tatsächlich ist er aber auch darauf programmiert, die Mutanten zu identifizieren und zu eliminieren. Mit Hilfe des ersten Sentinels versuchen sie den X-Men eine Falle zustellen…

Charaktere und Erzähler:

Im Zentrum dieser Ausgabe stehen die X-Men und Orchis. Auf Seiten von Orchis sind es insbesondere Feilong und Dr. Stasis, bei dem es sich um den mit dem Kreuz-Symbol markierten Klon des wirklichen Nathaniel Essex handelt. Auf Seiten der X-Men haben besonders Cyclops und Jean Grey eine zentrale Rolle, die nicht zuletzt in ihren persönlichen Problemen begründet liegt.

Eine Erzählerperspektive findet sich hier nicht, lediglich einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Auch der Band Die furchtlosen X-Men 22 ist wieder sehr ereignisreich und spannend. Dieses Mal aber vorallem dadurch, dass er etwas mehr Licht auf den schon länger schwelenden Kampf zwischen Orchis und den Mutanten wirft. Die Dynamik der Action der vorherigen Ausgabe wird zwar nicht beibehalten, dafür ist die aktuelle Geschichte aber auch durchaus etwas tiefgreifender.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

