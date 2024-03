Die furchtlosen X-Men 21 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 21, dieser trägt den Untertitel „Keine Gnade für die Brood„. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Als Wolverines Ex-Schüler Broo zum Brood-König ernannt wurde, erlangte er die Kontrolle über das wilde Schwarmvolk. Doch nun erfasst ihn der blanke Horror: Die Brood schlachten seine Freunde ab. Und er kann nichts dagegen tun.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 21 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 20-21 Zeichner Stefano Caselli Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 60 Preis 6,99 € Veröffentlichung 21.11.2023

Die furchtlosen X-Men 21 besteht wieder aus zwei Storys, die eine gemeinsame Ausgabe bilden und der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Im letzten Band konnten wir zwei Handlungsstränge verfolgen. Da war zum einen die nun doppelte Wolverine, da dauerte es natürlich nicht lange, bis es zu unangenehmen Situationen und Reibereien kam. Zum anderen begann der Storybogen rund um die Brood. Die sich parasitär fortpflanzenden Weltrauminsekten haben eine weitere Welt und das Schiff von Corsair angegriffen, nachdem Brood augenscheinlich die Kontrolle über sein Volk verloren hat. Die X-Men eilten ihnen zur Hilfe, doch sie konnten kaum den scheinbaren endlosen Ansturm an Gegnern standhalten.

Während das Einsatzteam der X-Men weiterhin mit den Brood kämpft und versucht so viele Opfer, wie nur möglich zu retten, statten Jean Grey und Magik Broo einen Besuch ab. Er ist weiterhin davon überzeugt, dass er sein Volk kontrolliert, doch warum greifen die Brood dann trotzdem an? Auch Forge und Monet machen Fortschritte auf der Suche nach einem Weg nach Hause.

Es geht Schlag auf Schlag weiter, Jean Grey steht auf der Astralebene Nightmare gegenüber, dem es gelang, in den kollektiven Geist der Brood einzudringen und so für den Kontrollverlust von Broo zu sorgen. Wird sie ihn stoppen können? Und was ist mit den X-Men und dem Schiff voller Flüchtlinge, haben die Brood sie wirklich noch nicht infiziert? Aber was hat vor allem Knowhere mit alldem zu tun, es bleibt auf jeden Fall spannend.

Charaktere und Erzähler:

Im Zentrum dieser Ausgabe steht der Kampf gegen die Brood und somit ist Broo auch ein zentraler Charakter. Auf Seiten der X-Men ergeben sich mehrere wichtige Gruppen. Da wären Forge und Monet, Jean Grey und Magik, aber auch das Einsatzteam der X-Men. Wenn man sich auf einzelne Charaktere beschränken möchte, wären hier insbesondere Jean Grey und Cyclops zu nennen.

Eine Erzählerperspektive findet sich hier nicht, lediglich einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Der Band Die furchtlosen X-Men 21 ist wieder sehr ereignisreich und spannend. Die Geschichte entwickelt sich Schlag auf Schlag weiter und bietet wenig Verschnaufpausen. Stellenweise fällt es schon fast schwer den Überblick zu behalten, so viele Dinge passieren in kurzen Abständen. Aber so wird die Action der vorherigen Ausgabe beibehalten und sogar noch etwas gesteigert.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗