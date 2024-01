Systemanforderungen für Enshrouded sind bekannt

Am 24. Januar ist es so weit. Das Koop-Survivalspiel Enshrouded vom deutschen Entwickler Keen Games steht in den Startlöchern. Diesbezüglich hat der Entwickler nun die Systemanforderungen herausgebracht.

Vielversprechendes Abenteuer

In Enshrouded muss erkundet, gekämpft und gebaut werden. Dabei kann man bis zu 16 Spieler in den Koopmodus einladen, um zusammen die Welt zu erforschen. Das Spielprinzip ist bekannt. Sowohl Valheim als auch Minecraft zeigten schon, wie effizient und interessant eine formbare Welt sein können und wie sehr sich diese an dem eigenen Spielstil anpasst. Enshrouded steht in dem bis jetzt nichts nach und hatte schon in der Demo einen guten Einblick in das Geschehen gegeben. Wir können uns also auf viele Stunden spaßigen Grind einstellen.

Systemanforderungen von Enshrouded

Auf Steam bekommt man einen Einblick über die Mindestanforderungen für das Spiel Enshrouded. Folgende Anforderungen sind nötig, um dass Spiel zum Laufen zu bringen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Core) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Core) or equivalent

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (req. 6 GB VRAM)

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: on board

Somit sind die Anforderungen in einem guten Rahmen und sollte auf gängige Systeme ohne Probleme oder Ruckeln laufen.

Viel Freiheit wird uns erwarten

Am 24. Januar können wir endlich in diese fabekhafte Welt eintauchen und uns völlig austoben. Man darf gespannt sein, was für Updates der Entwickler in diesem Projekt noch investieren wird und ob es eine ernstzunehmende Konkurrenz für Valheim sein wird, welches diverse Ähnlichkeiten zu Enshrouded aufweist. Das Spiel startet im Early Access und der deutsche Entwickler Keen Games hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Spiel in einem Jahr komplett zu veröffentlichen. Das Spiel wird auf dem PC via Steam erhältlich sein.