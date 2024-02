Online Gambling Trends für 2024 – das erwartet Zocker in diesem Jahr

Glücksspiel erlebt seit einigen Jahren einen echten Boom. Die technologischen Fortschritte sind beeindruckend und auch 2024 wird es wieder einige neue Trends und Möglichkeiten geben. Spätestens mit der Digitalisierung haben vor allem virtuelle Anbieter an Bedeutung gewonnen. War es bis 2021 noch schwierig online zu zocken, hat der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland alles verändert. Hier kommt der Zukunftsblick ins Jahr 2024 mit all den Trends, die uns hier erwarten werden.

Gezockt wird überwiegend online bei seriösen Anbietern

Die Bedeutung niedergelassener Spielotheken wird deutlich abnehmen. Die meisten Zocker werden im Online Casino mit Echtgeld spielen und sich so die eigene Flexibilität bewahren. Von der Konkurrenz unbenommen bleiben allerdings niedergelassene Spielbanken. Sie haben einen gesonderten Stellenwert und werden vermutlich eher selbst den digitalen Sektor aufsuchen und sich dort etablieren. Glücksspiel per Internet ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Die technischen Möglichkeiten stellen sicher, dass die Daten geschützt werden und dass jeder Zocker sein ganz persönliches Erlebnis genießen kann.

Mobiles Gambling wird an Fahrt aufnehmen

Beim klassischen Computerspiel zeigt sich bereits, dass der Anteil mobiler Zocker deutlich gestiegen ist. Ein ähnliches Wachstum ist für die Gamblingbranche zu erwarten. Anstatt am Computer oder Laptop zu spielen, wird das Handy als Abspielmöglichkeit immer wichtiger. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Casino eine App anbietet oder nur eine mobile Version. Der Umstieg von JAVA auf Html5 hat dazu beitragen, dass mobile Gambling-Optionen wunderbar funktionieren und auf jedem Endgerät abspielbar sind. Damit steigert sich die Flexibilität der Zocker, denn sie können von überall auf ihr Casino zugreifen. Voraussetzung ist allerdings, dass eine stabile Internetverbindung besteht. Durch den weiteren Ausbau von 5G in Deutschland wird dazu beigetragen, mobiles Netz sicherzustellen. Das hat den Vorteil, dass der Spieler keine Hardware kaufen muss, da er ohnehin ein Smartphone besitzt, wie 96 % der Deutschen.

Sicheres Zocken ist an der Tagesordnung

Beim Glücksspiel ist das Thema Sicherheit von großer Bedeutung. Durch den Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland und die etablierten Glücksspielbehörden in Europa wird sichergestellt, dass Spieler keiner Abzocke zum Opfer fallen. Integrierte Sicherheitsmaßnahmen tragen außerdem dazu bei, dass im Falle von einer drohenden Verschuldung Maßnahmen ergriffen werden. Die größte Gefahr ist die Entwicklung einer Spielsucht, die allerdings nur einen Bruchteil der Spieler wirklich betrifft. Die meisten Menschen sind in der Lage, Glücksspiel als Hobby anzusehen und nicht über ihre eigenen Verhältnisse zu spielen. Wenn das nicht möglich ist, greifen Schutzmechanismen der Anbieter.



So ist es zum Beispiel möglich, individuelle Limits für einzelne Zocker festzulegen. Darüber hinaus lässt sich sicherstellen, dass gefährdete Spieler vom System gesperrt und ausgeschlossen werden. Die Sicherheitsmöglichkeiten werden 2024 noch weiter verstärkt, sodass der Spielerschutz ein zentrales und umsetzbares Thema bleibt.

KI-Integration ins digitale Glücksspiel

Der Gedanke an KI im Glücksspiel ist nicht neu. In Dänemark gründete sich das Unternehmen Mindway AI und trug zur Entwicklung eines KI-gesteuerten Sicherheitssystems für Glücksspielanbieter bei. Das Geheimnis dahinter: Das System entwickelt Algorithmen, um Muster im Spielverhalten von Menschen zu erkennen. Bei den meisten Spielsüchtigen ist das Muster immer gleich. So kann die KI schneller als der Mensch erkennen, wenn sich für einen Spieler eine Gefahr ergibt. Dann ist es möglich, diese durch Sperrungen und andere präventive Maßnahmen zu umgehen.

Ob und in welchen Casinos KI im Jahr 2024 schon integriert wird, ist unklar. Denkbar ist aber auch der Einsatz zur Erhöhung des Komforts von Spielern. So können KI-Chatbots als Ansprechpartner rund um die Uhr verfügbar sein. Es handelt sich dabei um hochwertige Gesprächspartner, die in vielerlei Hinsicht Hilfe leisten können. Darüber hinaus ist es möglich, KI zur Personalisierung des Angebots einzusetzen. So kann die KI anhand des Spielerverhaltens zum Beispiel erkennen, welche Art von Slot ein Spieler bevorzugt. Kommen dann neue Slots ins System, können sie den entsprechenden Spielern direkt vorgeführt werden.

Boni verschiedener Art gewinnen an Bedeutung

Auch 2024 wird der Bonus ein wichtiges Thema bleiben. Die meisten Glücksspielanbieter stellen ihren Neukunden einen Bonus für die Registrierung bereit. Er wird als Willkommensbonus bezeichnet und verdoppelt in der Regel den Einzahlungsbetrag bis zu einer gewissen Höhe. Da der Konkurrenzdruck wächst, müssen sich Glücksspielanbieter neue Möglichkeiten einfallen lassen. Es ist zu vermuten, dass Boni hier eine entscheidende Rolle spielen. Der Einzahlungsbonus für Neukunden wird bleiben, denkbar ist aber eine Ausweitung des Angebots für Bestandskunden.

Viele Onlinecasinos haben es bereits etabliert, dass sie regelmäßige Bonusaktionen veranstalten, von denen auch Altkunden profitieren. Das ist wichtig, denn sonst fühlen sich die Stammkunden motiviert, den Anbieter zu wechseln und wieder einen Neukundenbonus zu aktivieren. Das wird obsolet, wenn stattdessen regelmäßige Boni zur Verfügung stehen.

Fazit: Gambling wird noch stärker auf den Nutzer optimiert

Bei allen angedachten Maßnahmen wird klar, dass sie primär der Optimierung von Nutzerfahrungen bieten. Mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Spaß stehen dabei im Vordergrund. Die Gamblingbranche ist sehr affin für neue technologische Trends und daher ist zu erwarten, dass sie auch 2024 wieder mit großen Schritten voranziehen wird.



Bildquelle: Pixabay