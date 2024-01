Foamstars – Am 6. Februar geht die Schaumparty los

Foamstars geht am 6. Februar an den Start! Nach der recht erfolgreichen Beta Ende vergangenen Jahres hat Square Enix noch ein bisschen am Feintuning geschraubt und ist sich sicher, dass es nun losgehen kann.

Das Spiel rund um die Schaumschläger steht ab dem Stichtag im PSN kostenlos zum Download bereit. Einzige Voraussetzung ist ein laufendes PS+ Abo.

Foamstars erscheint somit als kostenlose Vollversion für PS4 und PS5, allerdings im Rahmen der monatlichen Veröffentlichungen für alle Aboformen von Playstation Plus. Somit endet der gratis Zeitraum dann auch schon wieder einen Monat später. Ab dem 5. März wird Foamstars dann für 29,99€ käuflich im PSN erscheinen.

Zur Veröffentlichung des 4 vs 4 Shooters im Stile von Splatoon stehen drei PvP-Mehrspieler-Modi zur Auswahl: Smash the Star, Happy Bath Survival und die vor kurzem präsentierte Rubber Duck Party. In jedem Modus warten drei mit großer Sorgfalt gestaltete Maps darauf, für jedes Match eine einzigartige Kulisse zu bieten und für abwechslungsreichen, strategischen und intensiven Spielspaß zu sorgen. Für zusätzlichen Nervenkitzel wird die Map für jedes Match zufällig ausgewählt.

Eine andere Herausforderung bieten die PvE-Modi Foamstar- und Squad-Missionen, in denen Spielerinnen und Spieler sich alleine oder im Team gegen zufällige Wellenangriffe behaupten müssen, um Bath Vegas zu verteidigen. In Missionen haben sie außerdem die Möglichkeit, mehr über die Athleten zu erfahren, ihre Fähigkeiten zu verbessern und gemeinsam mit Freunden zu trainieren, bis alle bereit sind, in kompetitiven PvP-Matches die Konkurrenz einzuseifen.

Zu guter Letzt bietet Foamstars noch eine Reihe von Herausforderungen, die das Abschließen verschiedener, schaumiger Aufgaben im Spiel mit neuen spielbaren Charakteren und fetten Erfahrungsboni für den Fortschritt im Seasonpass belohnen.

