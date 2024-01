Endzone 2 – neue Infos und Editionen

Nach dem erfolgreichen ersten Teil aus dem Jahr 2021, liegt es in „Endzone 2“ erneut in der Hand der Spieler das Überleben der Menschheit in der Postapokalypse zu sichern. Im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne konnten Gentlymad Studios und Assemble Entertainment ganze 58.184€ einnehmen. Im Sommer diesen Jahres soll nun der Early Access folgen. Was in der Städtebausimulation steckt und welche Boni für Vorbesteller winken, kurz zusammengefasst.

Auf zu neuen Landen

Die alte Welt liegt in Trümmern und wer sich zu lange an der Oberfläche aufhält, droht in verheerende Sandstürme zu geraten. Im ersten Teil „Endzone – A World Apart“ hatten Spieler die Aufgabe eine globale Siedlung auf der zerstörten Welt zu errichten. Das Spielprinzip brachte der klassischen Städtebausimulation damit etwas frischen Wind. In der Fortsetzung soll dies weiter ausgebaut werden. Spieler werden verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Bedingungen und Ressourcen aufdecken und dort Siedlungen errichten. Jede Siedlung wird laut Angaben der Entwickler eigene Bedürfnisse mit sich bringen.

Um diese neuen Zonen zu erreichen und dort die Siedlung eurer Träume zu errichten, benötigen ihre künftigen Bewohner ein anständiges Fortbewegungsmittel. „Endzone 2“ führt erstmals Fahrzeuge ein, die es erlauben frei in der Welt zu navigieren und Handelsrouten zwischen den Siedlungen zu etablieren.

Expeditionen in die Vergangenheit

Weitere Features des ersten Teils halten auch in der Fortsetzung Einzug und werden überarbeitet, wie etwa das Siedlungsverhalten. Die Entwickler garantieren bei den Siedlerpfaden und der Jobverteilung ein ausgewogeneres Erlebnis. Auch die Expeditionen haben ein Upgrade erhalten.

Mit dem aktualisierten Expeditions-Feature führt „Endzone 2“ umfangreiche Ruinen ein, die darauf warten, von Entdeckern erkundet zu werden. Spieler werden hier Hinweise enthüllen, Geheimnisse freischalten und wertvolle Beute entdecken können. Doch Vorsicht ist geboten, denn in den Ruinen lauern auch Gefahren.

Abseits der großen Neuerungen können sich Spieler auch auf neue Gebäude, Technologien und kleinere Verbesserungen freuen.

Editionen für den guten Zweck

„Endzone 2“ kann seit dieser Woche vorbestellt werden. Interessierte können aus drei Editionen wählen. Mit dem Kauf der beiden Editionen „Save the World“ und „Supporter“ können Spieler außerdem etwas für den guten Zweck tun. Publisher Assemble Entertainment hat sich mit der gemeinnützigen Organisation „OneTreePlanted“ zusammengetan, um „das reale Weltuntergangsszenario“ zu bekämpfen. Für jeden Kauf der „Save the World Edition“ und „Supporter Edition“ möchten Assemble und OneTreePlanted je einen Baum pflanzen.

Auf diese weiteren Vorbestellerboni können sich Spieler freuen:

Standard-Edition (Vorbestellung: 22,49€, Regulärer Preis: 24,99€):

Basisspiel (Steam-Key)

Save the World Edition (Vorbestellung: 32,29€, Regulärer Preis: 39,97€):

Basisspiel (Steam-Key)

Digitaler Soundtrack (Steam-Key)

Digitales Artbook (Steam-Key)

1x Baum pflanzen

Supporter Edition (Vorbestellung: 42,29€, Regulärer Preis: 49,97€):

Basisspiel (Steam-Key)

Digitaler Soundtrack (Steam-Key)

Digitales Artbook (Steam-Key)

1x Baum pflanzen

Extra-Support für die Entwickler

“Endzone 2” startet im Sommer 2024 auf Steam in den Early Access. Neugierig? Anbei haben wir den aktuellen Trailer für euch: