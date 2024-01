Dragon’s Dogma 2 – Nur 30 Frames?

Dragon’s Dogma 2 wird rund um den Globus von RPG-Fans heiß erwartet. Capcom selbst heizt immer mal wieder die Vorfreude an, denn der zweite Teil soll das Debutwerk in allen Belangen in den Schatten stellen. Mit Blick auf den Erfolg von Dragon’s Dogma und Dark Arisen dürfen wir uns also auf nicht weniger als ein Meisterwerk freuen. Warten wir es ab…

Ein Tweet von PC Focus, bei dem man sich auf einen japanischen Insider bezieht, trübt die Vorfreude nun etwas. Darin ist nämlich die Rede davon, dass Dragon’s Dogma 2 nur mit 30 Frames auf Playstation 5 und Xbox Series laufen wird. Das ist insofern verwunderlich, als dass DD2 nur für die aktuelle Konsolengeneration (und PC) entwickelt wird. Playstation 4 und Xbox One gelten nämlich bei der Entwicklung auf gerne mal als Flaschenhals, wovon hier allerdings keine Rede sein kann.

Capcom nahm noch keine Stellung zum Gerücht, viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. Dragon’s Dogma 2 erscheint bereits am 22. März!

Möglich ist, dass sich die Angabe der 30 Frames auf den Qualitäts-Modus bezieht, der bekanntlich Gang und Gäbe bei den meisten Videospielen ist. Dem entgegen sprechen die Mindestanforderungen für PC, denn das Spiel benötigt schon einen recht potenten Rechner.

Außerdem spricht IGN_Japan davon, dass Spielerinnen und Spielern lediglich ein Speicherplatz zur Verfügung steht. Automatische und manuelle Saves teilen sich diesen einen Slot. Sollte dies stimmen, könnte das Abenteuer mit nur einer Speichermöglichkeit recht tricky werden. Aber, wie wir bereits weiter oben schrieben: Warten wir es ab, derzeit sind es nämlich nur Gerüchte.