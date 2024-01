Die beste Art zu spielen – mit Freunden: Was sind die beliebtesten Multiplayer-Online- und Offline-Spiele

Es gibt sehr wohl eine breite Vielfalt an Multiplayer-Spielen. Aber welche Spiele sind besonders cool und sorgen für besonders intensive und langdauernde Spieleabende mit Freunden?

Das sind die besten Online Multiplayer-Spiele

Natürlich gibt es eine breite Vielfalt an Multiplayer-Spielen, die online gezockt werden können. Aber welche Spiele haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt bzw. sind besonders beliebt?

Counter Strike: Global Offensive

Das Spiel übertraf alle Erwartungen: Wurde „Counter Strike“ als Test geschaffen, um die Reaktion der Play Station- und Xbox-Fans in Erfahrung zu bringen, ließen sich auch die PC-Spieler begeistern. Auch wenn es immer wieder Kritik an der Qualität des Spiels gibt, so ist „Counter Strike: Global Offensive“ das Top-Game schlechthin, wenn man online mit Freunden zocken will.

Diablo 3

Bei „Diablo 3“ handelt es sich um das meistverkaufte Spiel des Jahres 2012. Worum es geht? Der Spieler muss den Kampf gegen die Dämonen gewinnen. „Diablo 3“ ist, obwohl seit der Veröffentlichung schon über ein Jahrzehnt vergangen ist, eines der beliebtesten Multiplayer-Games für den PC.

League of Legends

Fans von Multiplayer-Games werden mit Sicherheit „League of Legends“ lieben. Das Spiel kann solo gestartet werden, nachdem man seine Fähigkeiten verbessert hat, kann mit Freunden in den Krieg gezogen werden. Heute gibt es sogar schon „League of Legends“-Turniere. Das Preisgeld kann sich sehen lassen. So können die Gewinner großer Turniere schon einmal mit 100.000 US Dollar nach Hause gehen.

Rocket League

In „Rocket League“ gibt es fliegende Fußballraketen – man merkt schon recht schnell, dass es sich hier um ein humorvolles Fußballgame handeln soll. Psyonix hat mit „Rocket League“ einen hervorragenden Multiplayer-Titel geschaffen, der für stundenlangen Spielspaß sorgt.

Overwatch

Bei „Overwatch“ handelt es sich um ein sehr gutes First Shooter-Multiplayer Game. Das Spiel wird gerne mit „Team Fortress 2“ oder „League of Legends“ verglichen. Wer also gerne eines der beiden vorgenannten Spiele zockt, wird von „Overwatch“ begeistert sein.

Das sind die besten Offline Multiplayer-Spiele

Aber es gibt auch ein paar Spiele, die daheim mit Freunden auf der Couch gezockt werden können. Einige können auch alleine gestartet werden, sodass man nicht unbedingt auf einen Partner angewiesen ist.

Death Squared

Achtung (ein nicht ganz so ernst zu nehmender Hinweis): Dieses Spiel kann Freundschaften zerstören. Denn es geht darum, gemeinsam einen Würfelroboter zu steuern, während bestimmte Punkte auf der Karte anvisiert werden. Jedoch besteht die tatsächliche Hürde darin, dass sich mit der Bewegung des Spielers das Niveau ändert – und das hat natürlich Auswirkungen auf das Team. Dieses Spiel kann nicht alleine gewonnen werden.

Keep Talking and Nobody Explodes

In „Keep Talking and Nobody Explodes“ werden berühmte Szenen aus Actionfilmen simuliert, in denen der Spieler die Bombe zünden muss, jedoch mit Hilfe eines Experten, der den Spieler anleitet, wie dieser die Bombe entschärfen soll. Ein Spieler leitet an, der andere Spieler entschärft. Hier ist Teamgeist gefragt.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Ein Spiel, das zwar alleine gespielt werden kann, aber noch mehr Spaß macht, wenn man sich dafür entscheidet, das Spiel als Team zu starten. Das von Asteroid Base entwickelte Game transportiert den Spieler in ein Raumschiff, das entweder von einem Spieler oder einem Team, das sich aus mehreren Spielern zusammensetzt, gelenkt wird. Das aus Unterstationen bestehende Raumschiff ist voll mit Aufgaben, die der Spieler lösen muss.

Streets of Rogue

Es kommt bei „Streets of Rogue“ zur Vermischung prozeduraler Ereignisse und systemgetriebener Ereignisse. Die Spieler müssen Missionen annehmen und dann lösen. Die mächtige KI darf in „Streets of Rogue“ nicht außer Acht gelassen werden.

Overcooked

Der Spieler ist in einem Restaurant, hat ein paar Aufgaben, die er erledigen muss – Bestellungen aufnehmen und servieren – und soll dafür sorgen, dass die Kundschaft zufrieden ist bzw. bleibt. „Overcooked“ ist nervenaufreibend, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag.