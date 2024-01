Carrera Hybrid – Realistischer Fahrspaß mit KI-Unterstützung

Carrera präsentiert auf der diesjährigen CES das brandneue Projekt Carrera Hybrid, die perfekte Kombination aus Gaming und Rennspaß. Hier sind die Fahrzeuge nicht mehr an eine eigene Spur gebunden, sondern können sich frei auf der Rennbahn bewegen. Dank KI-Unterstützung winkt so ein realistischer Fahrspaß mit verschiedenen Modi. Die Veröffentlichung in Europa ist aktuell für Herbst 2024 geplant.

Zum Start von Carrera Hybrid soll es direkt zwei Sets geben, damit man direkt in das Renngeschehen starten kann. Als Fahrzeuge finden sich in beiden Sets jeweils zwei lizenzierte und originalgetreue Porsche 911 GT3 in verschiedenen Farbgebungen. Das „Devil Drivers“-Set beinhaltet den feuerroten „Red Devil“ und den pechschwarzen „Black Devil“. Im Set „Speedway to Hell“ finden sich der giftgrüne „Greeno“ und der neongelbe „Grello“. Die Strecke besteht aus vier Highspeed-Geraden, zehn nervenaufreibenden Kurven und der Start-/Zielgeraden. Wie wir es von den Carrera-Rennbahnen kennen, können die Streckenelemente frei kombiniert werden. Den Strom erhalten die Fahrzeuge hier nicht über Schleifkontakte von der Rennstrecke, sondern die Fahrzeuge verfügen über einen integrierten Akku, der sich via USB-Ladegerät für das nächste Rennen aufladen lässt.

Die Steuerung der Fahrzeuge erfolgt über eine App, die im Apple App Store und Google Play Store kostenfrei heruntergeladen werden kann. Gelenkt wird über den Lagesensor des Smartphones, Gas und Bremse sowie andere Funktionen erfolgen über das Touch-Display des Smartphones. Optisch erinnert die Darstellung der App an das Cockpit eines Rennwagens. Um Frust oder später auch Langeweile zu vermeiden, bietet die App einen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Modus. Durch das Remote-Play-Feature können bis zu 30 Fahrer aus aller Welt gegeneinander antreten.

