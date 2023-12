Tin Hearts Play Hard – Weihnachtsabenteuer mit Tim McClane

Tin Hearts konnte im Frühjahr 2023 nicht nur unsere Herzen erobern. Nachdem sich das Spiel äußerster Beliebtheit erfreuen konnte, überraschen jetzt die Entwickler mit einem kostenlosen Weihnachtsupdate. Mit Tin Hearts Play Hard dürft Ihr Euch auf ein Mash up von Tin Hearts und einem der „großartigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten“ freuen.

Herausgeber Wired Productions und Entwickler Rogue Sun gaben in ihrer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass sich die beliebten Zinn-Soldaten in dem neuen Update in Tim McClane verwandeln. Die Macher spielen damit natürlich augenzwinkernd auf „Die Hard“ (Stirb langsam) an. Diese Hommage an den „großartigsten Weihnachtsfilm aller Zeiten“ soll sich laut den Machern „perfekt für die Feiertage eignen“.

Als Tim McClane kehrt Ihr im Spiel als vollständig kontrollierbarer Zinnsoldat zurück. Tim kann dabei seine Reihen durchbrechen und den besten Weg zum Fortschritt auskundschaften. Das kleine Abenteuers bringt außerdem eine zusätzliche Entdeckungsebene mit, in der Ihr die Zinnsoldaten des Weihnachtsmanns und der Elfen in Sicherheit bringen und so Weihnachten retten müsst.

Tin Hearts ist auf PC, Nintendo Switch und Xbox Series, Xbox One und PlayStation 4 & 5 erhältlich. Tin Hearts ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten. Das Tin Hearts Play Hard Update steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Übrigens kommen die Updates für PC VR und PS VR2 Anfang 2024.

