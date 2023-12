Pioneers of Pagonia: Die Top 14 Einsteiger Tipps

Willkommen zu Pioneers of Pagonia und den wichtigsten Tipps und Tricks, die ihr zum Start wissen solltet.

Damit schafft ihr dann auch die schwierigsten Karten. Auch wenn Pioneers of Pagonia einfach für den Einstieg ist, gibt es einige Herausforderungen. Hierfür bieten wir euch einige Tipps und Tricks.

Über die Timestamp im Video könnt ihr zu den Stellen springen, welche für euch von Interesse sind oder welche ihr vielleicht noch mal sehen wollt.

Tipp Nummer 1

Verschwendet keinen wertvollen Platz, denn vor allem auf herausfordernden Karten ist Platz Mangelware. Daher bietet es sich an, Wege so zu platzieren, dass ihr Bereiche nutzt, die ihr ohnehin nicht sinnvoll bebauen könnt. Hierfür eignen sich vor allem Sandbereiche am Strand oder in unwegsames Gelände.

Tipp Nummer 2

Vor allem eure wichtigsten anfänglichen Industriezweige, wie die Holz-und Steinverarbeitung solltet ihr möglichst kompakt und schon ausreichend dimensioniert vorplanen.

Hierzu empfiehlt sich mindestens zwei Holzfäller Hütten, ein Fürstenhaus, einen Brunnen sowie ein Sägewerk. Wir starten hier auf einer der schwierigeren Karten, mit vielen Gegnern, drei Holzfällern, zwei Förstern, zwei Brunnen und zwei Sägewerken. Damit haben wir auch im späteren Spielverlauf keine Probleme, ausreichend an Holz zu kommen. Für Stein reicht es, anfänglich zwei Steinbrüche und einen Steinmetz zu platzieren.

Für den Anfang ist auch die Aufgabenübersicht rechts im oberen Bereich, welche ihr optional aktivieren können, sehr hilfreich.

Tipp Nummer 3

Vor allem auf Karten mit Feinden ist es wichtig, möglichst frühzeitig eine Holzwerkstatt zu bauen. Denn damit haben wir den ersten Teil der Voraussetzungen für starke Truppen, nämlich Waldläufer, erledigt. Wie wir später sehen werden, sind dies mit die wichtigsten Truppen im Spiel. Diese sind relativ günstig im Vergleich zu anderen Einheiten, welche eine Eisenverarbeitung voraussetzen.

Tipp Nummer 4

Plant direkt zu Beginn genug Platz für Wohngebäude, eine Taverne und die notwendigen Gebäude ein. Denn ansonsten habt ihr später das Problem nicht genug Einwohner zu generieren. Ebenso bekommt ihr nicht genug Träger, Bauarbeiter oder Truppen. Lasst also etwas Platz und setzt die Taverne ebenfalls möglichst frühzeitig. Alternativ könnte diese erst einmal pausieren. Denn allgemein könnt ihr euch Platz reservieren, indem er Gebäude erst einmal baut und diese dann zunächst pausiert.

Tipp Nummer 5

Strassen so zu bauen, dass ihr auch danach noch Gebäude platzieren könnt, ist teilweise nicht ganz einfach. Daher bietet es sich an, wie angesprochen, erst einmal Gebäude zu platzieren und danach die Strassen. Denn so könnt ihr die zur Verfügung stehende Baufläche optimal ausnutzen.

Tipp Nummer 6

Vergesst nicht, neben eurer Taverne auch Marktstände, entsprechende Bänke und einen Brunnen zu platzieren und dies auch schon möglichst frühzeitig.

Diese sollten sich innerhalb der Reichweite der Taverne und eurer Siedler befinden. Anfangs reicht es für die Nahrungsmittelversorgung aus, eine Gemüse-Farm zu bauen. Oder auch eine Sammler-Hütte und die Pioniere mit dem Aufsammeln von Pilzen zu beauftragen. Denn kombiniert mit etwas Mais habt ihr schon genügend Nahrungsmittel, um eure Pioniere glücklich zu machen und habt alle Voraussetzungen für die Produktion neuer Pioniere erfüllt.

Tipp Nummer 7

Achtet bei den Gebäuden darauf, Sammelpunkte zu definieren, sodass ein Förster nicht überall neue Bäume pflanzt. Zudem solltet ihr hauptsächlich bei Holzfällern aktivieren, dass diese nur fertig ausgewachsene Bäume fällen. Ansonsten habt ihr rasch keinen Holz-Nachschub mehr. Diese Option mit dem Festlegen eines Arbeitsbereichs funktioniert nicht nur bei Industriegebäude, sondern auch für Truppen oder für die Einnahme von Gebieten.

Zudem habt ihr verschiedene Filter Möglichkeiten. So könnt ihr selbst bestimmen, welche Waren bevorzugt produziert werden sollen. Für Produktionsgebäude, wie eine Holzwerkstatt müsst ihr zudem angeben, welche Waren produziert werden sollen. Hier empfehlen wir euch für den Anfang dringend Fackeln und Speere. Damit könnt ihr steuern, in welchen Bereichen neue Rohstoffe generiert werden und wo ein Abbau bevorzugt stattfindet.

So könnt ihr auch Platz zum Bauen freiräumen.

Tipp Nummer 8

Baut ebenfalls sehr frühzeitig eine Schneiderei. Für unsere mitunter besten Truppen im Spiel, die Waldläufer, benötigen wir neben Fackeln, die die Holzwerkstatt produziert, auch eine leichte Rüstung, welche mittels Leder über eine Jagdhütte und eben die Schneiderei produziert werden kann. Damit haben wir alle Voraussetzungen für sehr, sehr starke Einheiten, vor allem schon zu Beginn des Spiels. Als netter Nebeneffekt generiert ein Jäger natürlich auch noch Nahrungsmittel.

Achtung! Eine Weberei kann zwar mit Flachs auch Stoff produzieren, allerdings müsst ihr die Produktion mittels Stoff für leichte Rüstungen manuell aktivieren. Standardmässig ist nur eine Produktion mit Leder aktiviert. Ansonsten arbeitet euer Schneider nur mit Leder und ihr könnt unendlich viel an Stoff produziert haben. Diesen rührt ihr sonst nicht an!

Allgemein solltet ihr darauf achten, nicht jedes Holz vollkommen abzubauen. Sonst sind keinerlei Wildtiere mehr zu finden, die euer Jäger jagen kann und ihr sonst kein Leder mehr habt. Zum Vergleich für die Produktion einer leichten Rüstung, welche ihr für Waldläufer und später auch für die noch spezialisierteren Draufgängerinnen benötigt. Für diese benötigt ihr eigentlich nur ein Leder. Wenn ihr das Ganze mit Stoff herstellen wollt, benötigt ihr allerdings fünf Stoffe, welche erst einmal produziert werden müssen.

Tipp Nummer 9

Baut ebenfalls frühzeitig eine Abenteurer Gilde, denn hier könnt ihr die spezialisierten Waldläufer und Draufgänger produzieren. Zudem eine Militärakademie, welche ihr für die Standard-Wachen benötigt. Jedoch empfehlen wir euch dringend nicht mit den normalen Standard-Wachen zu kämpfen, da diese sehr, sehr schwach sind. Diese können auch keinerlei Diebe entdecken und gegen Banditen bzw. mystische Einheiten sind sie sowieso chancenlos unterlegen.

Denn die Wachen benötigen wir eigentlich nur, um unsere Grenzen auszudehnen und Grenzsteine zu platzieren. Für den Kampf sollten wir uns diese einfach aufsparen. Mit einer Holzwerkstatt und der Produktion von Fackeln sowie einer Schneiderei mit Jäger für die Produktion einer leichten Rüstung können wir schon Waldläufer produzieren.

Zehn Waldläufer sind die einzigen Einheiten, die Diebe erkennen können und dementsprechend bekämpfen, sozusagen Diebe Spezialisten. Auch ihre Kampfstärke ist sehr stark.

Noch mal ein Vergleich: Um eine gute Waldläufer-Truppe zu ersetzen, müsstet ihr Veteranen Soldaten erstellen. Diese sind sehr aufwendig zu produzieren, teuer und nicht wirklich kampfstärker, als ein einfacher Waldläufer. Denn dank eurer Waldläufer könnt ihr künftig jegliche Diebes-Angriffe zurückschlagen. Zudem erkennen Waldläufer die Diebe und decken diese für alle anderen Einheiten ebenfalls auf. So wird auch dieser Dieb in Kürze aufgedeckt und kommt nicht mit der Beute davon.

Tipp Nummer 10

Baut in Bereichen, wo ihr ohnehin keine anderen Produktionsgebäude bauen könnt, möglichst viele kleine Lagerflächen. Diese werden automatisch jeweils mit einem Material befüllt und können so einem Produktions-Stillstand in den verschiedenen Gebäuden vorbeugen. Das beschleunigt eure Wirtschaft bzw. optimiert diese erheblich und die Kosten sind relativ überschaubar.

Allerdings benötigt ihr für die Lagergebäude Stoff. Diesen könnt ihr über Flachs, in einer Farm produzieren. Alternativ könnt ihr frei wachsenden Flachs auch über eine Sammler-Hütte einsammeln. Sobald eure Warenlager fertig sind, kann eure Produktion auch in Gebäuden, die aktuell eigentlich nichts zu tun haben, weitergehen.

Tipp Nummer 11

Die verschiedenen Kampfeinheiten, die verschiedenen Gegner und wie ihr, welche nutzen könnt.

Diebe haben wir bereits angesprochen. Es empfiehlt sich, in euren verschiedenen Militär-Gebäuden, wie Wachtürmen oder einer Burg, die automatisch ausgewählten Wachen gegen Waldläufer zu ersetzen. Dies indem ihr einfach deren Anzahl reduziert bzw. die Anzahl der Waldläufer erhöht. Denn wie angesprochen, sind Wachen nicht wirklich für den Kampf effektiv. So verliert ihr rasch, sehr viele Pioniere und vor allem auch wertvolle Ausrüstung.

Jede Wache benötigt auch eine Lanze, die ihr ebenfalls in der Holzwerkstatt herstellen müsst. Daher versucht eine gute Mischung zu finden oder verschiedene spezialisierte Militär-Gebäude auszubilden.

Hier haben wir beispielsweise acht Waldläufer und nur zwei Wachen platziert. Hierbei kümmern sich die Wachen hauptsächlich um die Grenz-Erweiterung und unsere Waldläufer lassen wir patrouillieren. Über diesen Patrouillen Befehl könnt ihr ihnen Gebiete zuweisen und so, einen Angriff gezielt durchführen.

Denn vor allem gegen Banditen, welche eine hohe Kampfkraft haben, bietet es sich an, ebenfalls mit spezialisierten Einheiten in den Kampf zu ziehen. Die Gegner-Typen unterscheiden sich ebenfalls in drei Kategorien. Normal, Verbessert und Elitetruppen. Je nachdem, mit welchem Gegner-Typ ihr es zu tun habt, sind eure Verluste grösser oder kleiner. Allerdings minimiert ihr so eure Verluste deutlich. Solltet ihr, wie zuvor erwähnt, Waldläufer einsetzen, denn nur diese haben die Möglichkeit versteckte Diebe, welche sich als eure Pioniere verkleiden, aufzudecken und zu bekämpfen.

Nachfolgend können Träger die gestohlenen Waren wieder zurückbringen und ihr verliert nichts. Zudem werden die Diebesbanden nicht dauerhaft stärker, wenn ihr nicht gegen sie vorgeht oder sie bekämpfen könnt. Aber auch Banditen, welche sich nicht verkleiden, sind effektiv damit zu bekämpfen. Diese haben eine deutlich höhere Kampfkraft und solltet ihr diese nicht angreifen, versetzen sie eure Pioniere in Angst und Schrecken, welche die Arbeit einstellen und erst einmal davonrennen.

Zusätzlich bestehlen euch auch die Banditen und stehlen euch wertvolle Gegenstände. Auch auf den schwersten Karten habt ihr es eigentlich geschafft, sobald ihr genügend Waldläufer ausgebildet habt, um euch gegen Angriffe zu verteidigen und Verluste zu minimieren.

Hier sehen wir, dass sogar ein Elite-Bandit gegen einen Waldläufer irgendwann einmal weichen muss.

Tipp Nummer 12

Der Kampf gegen mystische Einheiten wie Schemen, also Geister oder sogar Werwölfe.

Vor allem auf den schwierigsten Karten habt ihr es mit Schemen, also Geistern zu tun, welche alle eure Siedler in Angst und Schrecken versetzen. Einheiten, die nicht dagegen gerüstet sind, werden alle ihre Spezialisierungen und Ausrüstungen sofort verlieren. Diese könnt ihr wiederum nur mit Waldläufern oder den noch spezialisierteren Draufgängerinnen angreifen. Für den Anfang tun es die ersten Waldläufer-Truppen, welche allerdings doch Verluste einstecken müssen.

Im Kampf gegen die Schemen jedoch reicht es hier eine Überzahl zu generieren und ihr könnt auch die verschiedenen Verfluchten-Gebiete einnehmen. Hier findet ihr meist hochwertige Ressourcen-Vorkommen, an welche ihr sonst nur schwerlich herankommt. Wie angesprochen, gibt es mit den Draufgängerinnen noch spezialisiertere Einheiten. Allerdings sind diese gegen normale Truppen wie Diebe oder Banditen nicht wirklich effektiv, sondern sollten wirklich nur gegen mystische Einheiten, wie die Schemen, also die Geister oder Werwölfe eingesetzt werden.

Für alle anderen Truppen, also Diebe oder Banditen, solltet ihr die Waldläufer nutzen. Diese haben den besten Kosten Nutzen Faktor. Um Draufgängerinnen zu produzieren, benötigen wir ebenfalls wieder eine leichte Rüstung. Allerdings nun einen Silberdegen, welchen wir in der Waffenschmiede produzieren können. Eine Eisenverarbeitung brauchen wir hierfür noch immer nicht. Allerdings ist Silber meist ein seltenes Gut und ihr solltet vor allem keine Münzprägerei bauen. Dies vor allem am Anfang des Spiels, da ihr sonst die wertvolle Resource für Münzen eintauscht und diese mit Draufgängerinnen deutlich besser eingesetzt sind.

Diese taffen Ladies machen kurzen Prozess mit allen mystischen Kreaturen und sind vorwiegend später gegen Werwölfe die einzige Option. Werwölfe stellen aktuell den maximalen Gegner dar, denn diese haben mit Abstand die grösste Kampfkraft. Sie können jegliche Einheit mit einem Biss, in einen weiteren Werwolf verwandeln.

Bevor wir zu diesen mächtigen Kreaturen kommen, noch ein kleiner Hinweis zu den regulären Truppen und zwar euren verschiedenen Soldaten-Typen.

Diese machen erst im späteren Spielverlauf Sinn, wenn ihr diese in Massen produzieren könnt und eine Kupfer- bzw. Eisen-Verarbeitung etabliert habt. Allerdings sind diese auch dann nicht wirklich zu empfehlen. Der Kosten Nutzen Faktor ist sehr hoch und ihr mit Waldläufern, wie erwähnt, besser aufgehoben seid.

Tipp Nummer 13

Kampf und die Vernichtung der Werwölfe Plage.

Auf den schwierigsten Karten findet ihr Werwölfe meist in einer grossen Anzahl und ebenfalls in verschiedenen Stärke. Nachdem ihr hier erhebliche Verluste hinnehmen müsst, solltet ihr diese mit regulären Einheiten angreifen. Solltet ihr einen geplanten Angriff nur mit Draufgängerinnen durchführen, denn grundsätzlich wird jede besiegte Einheit auch Draufgängerinnen in einen weiteren Werwolf mutiert. So schlagt ihr vielleicht mit einem Angriff von regulären Truppen 4 bis 5 Werwölfe, verliert aber 15 Mann, die dann 15 Werwölfe mehr bedeuten. Also keine gute Rechnung.

Draufgängerinnen sind hier die einzige Wahl, da sich hier die Verluste in Grenzen halten und sie auch grössere Ansammlungen effektiv bekämpfen können. Damit habt ihr dann auch die bislang schwierigsten Gegner in Pioneers of Pagonia, effektiv bekämpft.

Tipp Nummer 14

Nicht nur Monster, Räuber und Diebe findet ihr in Pioneers of Pagonia, sondern auch neutrale Fraktionen, mit welchen ihr euch verbünden könnt. Diese könnt ihr sogar in euer Reich eingliedern.

Hierfür könnt ihr über die Handels-Zentrale entweder Missionen für die Fraktionen erledigen und hierbei gut profitieren oder diese beeindrucken, und zwar mit den verschiedensten Möglichkeiten. Etwa einem grossen Reich und einer grossen Grenz-Ausdehnung oder über verschiedene Lagerkapazitäten von einzelnen Waren. Diese Kooperationen können sich lohnen, denn darüber könnt ihr Rubine oder Edelsteine generieren, welche ihr sonst auf keinem anderen Weg aktuell erwirtschaften könnt.

Ebenfalls das Versorgen von mysteriösen Orten kann helfen, möglichst schnell Freundschaft zu schliessen und irgendwann einmal das Ganze in euer Reich zu integrieren. Hierfür müsst ihr nur noch eine Strasse verbinden. Für Handelsaufträge braucht ihr nur einen Handelsposten. Zusätzlich verschiedene Träger, welche ihr mit einem Rucksack ausstatten könnt und dem dementsprechenden Material. Mehr müsst ihr nicht tun. Pioneers of Pagonia hat natürlich noch viel mehr zu bieten und wird mit künftigen Updates nochmals interessanter.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Erweiterungen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Viel Spass!