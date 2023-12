Jurassic Park Survival: Ein lizensierter Überlebenskampf

Bei den Game Awards kürte Geoff Keighley nicht nur die besten Spiele des Jahres, sondern Entwickler und Publisher hatten die Gelegenheit, ihre neuen Projekte der Zuschauerschaft zu präsentieren. „Jurassic Park Survival, welches pünktlich zum dreißigjährigen Bestehen der Franchise angekündigt wurde, sorgte dabei für besonders viel Aufregung. Was hinter dem Titel steckt und worauf sich alle Dino-Fans vielleicht freuen können, kurz zusammengefasst.

Zurück zur Isla Nublar

„Jurassic Park Survival“ bedient sich vor allem bei der Filmvorlage des ersten Teils und schließt Storytechnisch an dessen Ereignisse an. Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi. Für alle die den grandiosen Film von 1993 noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Nachdem ein tropischer Sturm über der Insel Isla Nublar hereinbricht, wird diese evakuiert. Als dann Dennis Nedry, der Computerspezialist der Anlage, den Strom abstellt, um Dino-Embryos für die Konkurrenz zu stehlen, kommen die Urzeitwesen frei und auf Isla Nublar bricht das Chaos aus. Während die Protagonisten des Filmes und auch die meisten Mitarbeiter des Parks erfolgreich vor den urzeitlichen Monstern fliehen können, wird Dr. Joshi zurückgelassen. Es liegt nun am Spieler zum einen den Echsen erfolgreich aus dem Weg zu gehen als auch Dr. Joshis Überleben zu sichern.

Dino Isolation

Spielerisch soll sich das Ganze aus einer Mischung aus First-Person-Stealth und Actionreichen Dino-Begegnungen zusammensetzen. Der Trailer erinnert dabei stark an Creative Assemblys „Alien Isolation“. Die Locations des Filmes wurden scheinbar in liebevoller Detailarbeit nachgebaut – von den zerstörten Jeeps, dem dichten Dschungel, über das Besucherzentrum bis hin zur Küche, in der einer der Velociraptoren einst in den Kühlschrank eingeschlossen wurde, scheint alles dabei zu sein. Darüber hinaus soll zudem erstmals die gesamte Isla Nublar erkundbar sein. Spieler erwartet also eine große Open World.

„Wir haben immer wieder von unseren Fans gehört, dass sie auf ein Spiel gewartet haben, das sie wie nie zuvor in den Jurassic Park eintauchen lässt, und nun haben wir einen Weg gefunden. Wir freuen uns, endlich bekannt geben zu können, dass der kultige Film in einem brandneuen Videospiel zum Leben erweckt wird, und zwar in Zusammenarbeit mit den Talenten von Saber Interactive. Wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, die einjährigen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von Jurassic Park zu krönen als mit dieser aufregenden Ankündigung“, so Jim Molinets, Senior Vice President von Universal Games.

Wann „Jurassic Park Survival“ veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt. Erscheinen wird das Ganze jedoch für den PC, PS5 und Xbox Series X/S. Neugierig? Dann schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: