Hardwarekalender 2023 – Tag 6

Pünktlich zum Nikolaus haben wir ein richtig hochwertiges Peripherie-Paket in unserem Hardware-Adventskalender. Zusammen mit Mountain verlosen wir ein Bundle aus der Everest Max mit MacroPad und der Makalu Max mit Nunatak XL Mauspad.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „Mountain“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Mountain Everest Max ist eine modulare Vollformat-Tastatur. Der Numblock ist abnehmbar ausgeführt und kann so ganz weggelassen werden oder aber an der gegenüberliegenden Seite montiert werden. Auch das Media-Dock mit rundem Display und Drehrad ist abnehmbar ausgeführt, ebenso die Handballenablage. Für eine weitergehende Personalisierung finden sich an der Oberseite des Numblocks vier Display-Tasten, die man frei programmieren kann. Aufgebaut ist die Tastatur mit einem stabilen Metallrahmen und auch eine ARGB-Beleuchtung darf natürlich nicht fehlen.

Das Macropad lässt sich eigenständig oder angedockt an der Tastatur nutzen. Es verfügt über zwölf einzelne Tasten, die sich frei programmieren lassen. Wie auch bei der Tastatur erfolgt das Programmieren über Base Camp, die Management-Software von Mountain.

Die Makalu Max ist eine kabellose Gaming-Maus, basierend auf dem PixArt PAW3370-Sensor. Für die Verbindung zum PC wird eine spezielle lag freie 2,4-GHz-Verbindung genutzt. Darüber hinaus bietet die Maus acht anpassbare Tasten.

Eine Maus braucht auch ein Mauspad, mit dem Nunatak XL liegt unserem Bundle hier direkt das passende bei. Mit einer Größe von 900 x 400 mm bietet es mehr als genug Platz für die Tastatur und die Maus.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr