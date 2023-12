Hardwarekalender 2023 – Tag 24

Endlich Heiligabend und in Kooperation mit be quiet! hauen wir ein richtig richtig fettes Bundle im Hardware-Adventskalender für einen Gewinner raus. Man könnte meinen der perfekte Start um sich endlich ein neues System aufzubauen. Fettes großes High-End-Gehäuse, ein 1000W Straight Power 12 Netzteil und ein Dark Rock 5 Elite zum kühlen der neuen CPU. be quiet! und game2gether wünschen ein frohes und besinnliches Fest.

Herausragend flexibel, performant und leise

Dark Base Pro 901 ist der Inbegriff eines flexiblen und gleichzeitig nutzerfreundlichen Gehäuses mit innovativen Lösungen und modernsten Features.

Austauschbare Top-Cover und Frontpanele gewährleisten maximalen Luftstrom oder nahezu unhörbaren Betrieb

Herausnehmbare Halterungen für Lüfter und Radiatoren mit integriertem Lüfter-Hub oben und an der Gehäusefront vereinfachen die Installation

3 Silent Wings 4 PWM sorgen für nahezu unhörbaren Betrieb und hohe Performance

Touch-sensitives I/O-Panel für modernste Handhabung

Großzügige Abmessungen ermöglichen den Einsatz von E-ATX Mainboards und Radiatoren bis zu 420mm

Durchdachtes System für extrem nutzerfreundliches Handling

Das entkoppelte Mainboard-Tray kann invertiert installiert werden

Dezente ARGB-Beleuchtung in der Front und an der PSU-Abdeckung

Straight Power 12 ist ein zukunftssicheres ATX 3.0-Netzteil mit 80 PLUS® Platinum-Zertifizierung und nahezu unhörbarem Betrieb.

80 PLUS Platinum-Zertifizierung (bis zu 93,9%)

ATX 3.0-Netzteil mit voller Unterstützung für PCIe 5.0 GPUs und GPUs mit PCIe 6+2 Anschlüssen

Verarbeitet hohe Lastspitzen

Nahezu unhörbarer Silent Wings 135mm Lüfter

Trichterförmiger Lufteinlass am Netzteilgehäuse erhöht den Luftdurchsatz

Full-Bridge-LLC-Technologie für unvergleichlich stabilen Betrieb

Hochleistungsfähige 12V-Leitung

Japanische 105°C-Kondensatoren sichern einen leistungsfähigen und zuverlässigen Betrieb

Modulares Kabelmanagement für maximalen Komfort

10 Jahre Herstellergarantie

Dark Rock Elite bietet eine beispiellose Performance und Kühlleistung dank modernster Lüftertechnologie und einem ikonischen Design. Werde zur Elite.

2 Silent Wings 135mm PWM-Lüfter für maximalen Druck und perfekten Luftstrom

Innovatives Frontlüfter-Montagesystem für maximale Benutzerfreundlichkeit und RAM-Kompatibilität

7 Hochleistungs-Heatpipes für eine immens hohe Kühlleistung

Speed Switch mit „Quiet“-Modus für nahezu unhörbaren Betrieb und „Performance“-Modus für außergewöhnliche Kühlleistung

ARGB-LEDs für großartige visuelle Effekte

Spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln ermöglicht perfekte Wärmeübertragung und elegantes Aussehen

Das unverwechselbare, bullige Design ist ein Blickfang in jedem System

3 Jahre Herstellergarantie

Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024