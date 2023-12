Hardwarekalender 2023 – Tag 17

Heute ist der siebzehnte Tag unseres Hardware-Adventskalenders und es geht um richtig immersives Gameplay. Wir verlosen eine PICO 4 VR-Brille.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „PICO“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Bei der PICO 4 wurde die Vorgabe „ausgewogenes Design“ wörtlich genommen und das Gewicht gleichmäßig auf die Vorder- und Rückseite verteilt, indem der Akku nach hinten gewandert ist. So liegt der Schwerpunkt eng am Gesicht an. Zusammen mit der gepolsterten Auflage an der Rückseite ist so ein zuverlässiger, stabiler Sitz sichergestellt. Dank der Pancake-Optik bietet die VR-Brille ein größeres Sichtfeld und schärfere Bilder. Für die genaue Anpassung kann man den Linsenabstand im Einstellungsmenü konfigurieren.

Das proprietäre, omnidirektionale SLAM ist ein optisches Infrarot-Positionierungssystem. Es erreicht mit seinen optischen Sensoren eine Verfolgungsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich und Positionierungsgenauigkeiten unterhalb eines Millimeters. Ein See-Through-Modus ermöglicht auch Augmented-Reality-Anwendungen mit der VR-Brille.

Softwareseitig stehen eine Vielzahl an Sport- und Videoapps zur Verfügung und bieten so Anwendungsmöglichkeiten außerhalb des Gamings. Ein Gaming-Store ist allerdings auch vorhanden.

Prozessor Qualcomm XR2 (8 Kerne, 64 bit) Speicher 8 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB Drahtlose Anbindung WiFi 6, Dual-Band 2×2 MIMO (2,4 GHz/5 GHz)

Bluetooth 5.1 Display Diagonale: 2,56″

Auflösung: 2160 x 2160 Pixel pro Auge, 1200 ppi

Aktualisierungsrate: 72 Hz/90 Hz Optik Pancake-Objektive mit 105° FOV und 20,6 PPD

62 – 72 mm nahtlose Anpassung des Augenabstands Verfolgung 6 DoF-Verfolgungssystem Audio Dual-Stereolautsprecher

Dual-Mikrofone Akku 5.300 mAh Kapazität

20 W Schnellladegerät OS PICO OS 5.0

